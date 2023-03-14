Sürücülere derin bir oh çektiren indirim müjdelendi! Akaryakıt fiyatlarında pompa fiyatı değişiyor: Benzin, motorin alanlar dikkat!

Sürücülere müjdeli haber geldi! Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarındaki dengesizlik devam etse de, sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre motorin litre fiyatında indirime gidilecek. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve doların Türk Lirası karşısındaki değer kaybı nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Ancak motorindeki indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak ve sürücüler rahat bir nefes alacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Şu an İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21 lira 59 kuruş seviyesindeydi.
Akaryakıt fiyatlarındaki dengesizlik sonucu uzun bir süredir sürücüler yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalmıştı. Ancak sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacak. Motorin litre fiyatında yapılacak olan bu indirim, gece yarısından itibaren pompalarda geçerli olacak. Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanma, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybından kaynaklanıyor. Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. İstanbul'da motorin litre fiyatı önceden ortalama 21 lira 59 kuruştu. Ancak bu gece yarısından itibaren, indirim yansıtıldıktan sonra, pompa fiyatlarına göre 20 lira 88 kuruşa düşecek. Türkiye'deki akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle istikrarsız bir seyir izlemeye devam ediyor. Ancak sektör temsilcilerinden alınan bilgilere göre, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacak. Edinilen bilgiye göre, motorin litre fiyatında indirim uygulanacak ve bu indirim gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Motorin litre fiyatı üzerinden 71 kuruşluk bir indirim yapılarak, güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde belirlendi: İstanbul'da motorin litre fiyatı: 20 lira 88 kuruş Ankara'da motorin litre fiyatı: 21 lira 34 kuruş İzmir'de motorin litre fiyatı: 21 lira 36 kuruş