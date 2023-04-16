EKONOMİ
16 Nisan 2023 - 01:00

Sürücülere kötü haber ulaştı! Benzin ve motorin alacaklar istasyonda şoka uğrayacak: Büyük zam duyurusu yapıldı!

Bugün kötü bir haber araç sahiplerini bekliyor. Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen Brent petrol fiyatları, OPEC+ ülkelerinin aldığı karar sonrasında yükselişe geçti. Sektör yetkilileri, bu durumun devam etmesi halinde benzin fiyatlarının 26 TL'yi, motorinin 28 TL'yi aşabileceğini belirtti. Akaryakıt fiyatları hızla yükseliyor ve yakın zamanda 30 TL'yi de geçebilir. İşte ayrıntılar...

EKONOMİ
16 Nisan 2023 - 01:00
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Sürücülere kötü haber ulaştı! Benzin ve motorin alacaklar istasyonda şoka uğrayacak: Büyük zam duyurusu yapıldı!
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Bugün araç sahipleri için kötü bir haber geldi. Son dönemde dalgalı bir seyir izleyen brent petrol fiyatları, OPEC+ ülkelerinin aldığı karar sonrasında artmaya başladı. Sektör yetkilileri, bu artışın devam etmesi durumunda benzin fiyatlarının 26 TL'yi, motorin fiyatlarının ise 28 TL'yi geçebileceğini belirtti. Hızla yükselen akaryakıt fiyatları, yakın bir zamanda 30 TL'yi aşabilir. Dün brent petrol fiyatları yüzde 4'ten fazla değer kazanarak 90 doların yakınına çıktı. Mart ayında 70 dolar seviyesinde olan petrol fiyatları, bu sefer zam sesleriyle gündeme geldi.

LİTRE FİYATI 30 LİRA'YA ULAŞABİLİR

akaryakıt

Son dönemlerde Brent petrol fiyatlarındaki artış devam ediyor ve uzmanlara göre varil fiyatı 100 doları geçebilir. Bu durum, dünya genelinde ekonomik dalgalanmalara neden olabilir ve petrol ürünleri fiyatlarını da etkileyebilir. Özellikle Türkiye gibi petrol ürünleri ithal eden ülkelerde, benzin ve motorin fiyatlarındaki artışlar vatandaşların bütçelerini zorlayabilir.



Benzin fiyatları Türkiye'de şimdiden oldukça yüksek. Son olarak, benzinin litresi 26 TL'ye yükseldi ve motorin litresi ise 28 TL oldu. Doların yükselmesi durumunda, petrol ürünleri fiyatlarının daha da yükselebileceği tahmin ediliyor ve litre başına 30 TL'ye kadar çıkabilir.

BÜYÜK İLDE AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı 22,42 Lira iken, motorin (mazot) litre fiyatı 21,04 Lira ve LPG litre fiyatı 9.98 Lira olarak belirlendi. İstanbul Avrupa Yakası'nda ise bir litre benzin fiyatı 22,46 Lira, motorin litre fiyatı 21.10 Lira ve LPG litre fiyatı 10.30 Lira oldu.

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,83 Lira, motorin litre fiyatı 21,45 Lira ve LPG litre fiyatı 9.91 Lira olarak güncellendi.

İzmir'de ise benzin litre fiyatı 22,81 Lira, motorin litre fiyatı 21.53 Lira ve LPG litre fiyatı 9.97 Lira olarak belirlendi.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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