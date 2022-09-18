YAŞAM
18 Eylül 2022 - 14:03

Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi

Antalya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil 2 araca çarptıktan sonra durabildi.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 14:03
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi


Kaza, saat 01.00 sıralarında Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 07 BBB 636 plakasına sahip BMW, araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobil sürücüsünün kaza yerinden ayrıldığı belirlendi. Kaza sonucu araç üzerine maddi zarar gerçekleşti. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu.

Geçici olarak trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobillerin karayolundan çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.



EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Çeşme'de yangın!
Çeşme'de yangın!
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Son Haberler
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Mağazadan cep telefonunu böyle çaldı
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
Taksim’de sağanak yağış etkili oldu
KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
KPSS’ye geç kalan adayların imdadına polis yetişti
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Yaşlı kadını 1 milyon 200 bin TL dolandırdı, polisten kaçamadı
Çeşme'de yangın!
Çeşme'de yangın!
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Yüksekova’da araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla geldi
Merdivenlerden düşüp iki ayağını kıran genç sınava ambulansla...
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Aşırı süratli otomobil takla atarak alev aldı
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
Suruç şehidinin kanı yerde kalmadı: 12 terörist etkisiz
İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı
İkizlerinden biri kaybolan annenin 'oğlumu bulun' feryadı
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü
Tayvan’da otoparkta yangın: 25 araç küle döndü
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik, şimdi evimizde oturuyoruz. Herkes güvensin'
Manavgatlı yangın zedeler: 'Biz devletimize ve TOKİ’ye güvendik,...
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi
Yaşadığı eve çatıdan girmek isteyince feci şekilde can verdi
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Ormanlık alanda duyduğu sese koşan kardeşi yıkan manzara
Antalya'da tramvay yolunda kaza: 1 yaralı
Antalya'da tramvay yolunda kaza: 1 yaralı