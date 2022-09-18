Sürücünün kontrolünden çıkan araç, 2 araca çarparak durabildi













Kaza, saat 01.00 sıralarında Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 07 BBB 636 plakasına sahip BMW, araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobil sürücüsünün kaza yerinden ayrıldığı belirlendi. Kaza sonucu araç üzerine maddi zarar gerçekleşti. Polis kazayla ilgili tutanak tuttu.Geçici olarak trafiğe kapatılan yol, kazaya karışan otomobillerin karayolundan çekilmesiyle tekrardan trafiğe açıldı.