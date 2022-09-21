Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi

Kaza, Daday-Selalmaz-Eflani karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Özcan Türkmen yönetimindeki 78 SD 019 plakasına sahip otomobil, sürücüsünün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Tarlada devrilen ve ters dönün araç sürücüsü Özcan Türkmen yaralandı. Yaralanan sürücü Türkmen, olay mahalinde gerçekleştirilen müdahale sonrası Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulundu.