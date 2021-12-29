YAŞAM
29 Aralık 2021 - 00:16

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 11 öğrenciye çaptı!

Şanlıurfa Siverek'te sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, okuldan çıkan öğrencilerin arasına daldı. Kazada 11 öğrenci yaralandı.

YAŞAM
29 Aralık 2021 - 00:16
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 11 öğrenciye çaptı!
Korkunç kaza akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Fırat Mahallesinde meydana geldi. Olay yerinden edinilen bilgilere göre sürücüsünün kontrolünden çıkan  63 N 2215 plakalı bir otomobil, Siverek Kız Anadolu Lisesi'nin okul çıkışı sırasında okuldan çıkan öğrencilere çarptı.







Meydana gelen kazada öğrencilerin her biri bir yere savrulurken, yaralandıkları belirlenen 11 öğrenci için olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler, ilk kontrolleri yapıldıktan sonra ambulanslara alınarak Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ismi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.


Hastaneden gelen bilgiler arasında öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, meydana gelen kazaya ilişkin incelemenin devam ettiği öğrenildi.
 
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