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12 Kasım 2022 - 17:03

Survivor 2023 ilk fragmanı yayında! Akıl oyunları sezonu geliyor: Survivor 2023 kadrosu ve başvuru ekranı

Reyting rekorları kıran Survivor'ın yeni sezonu başlıyor. Survivor 2023 başvurusu nasıl yapılır, kadroda kimler var? İşte Survivor 2023 ile ilgili son gelişmeler.

MEDYA
12 Kasım 2022 - 17:03
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Survivor 2023 ilk fragmanı yayında! Akıl oyunları sezonu geliyor: Survivor 2023 kadrosu ve başvuru ekranı


Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından Survivor, yeni sezonuyla geri dönüyor. Merakla beklenen Survivor 2023 sezonundan ilk fragman yayınlandı. Acun Ilıcalı Survivor 2023 kadrosuyla ve konseptiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Survivor 2023’ün ne zaman başlayacağı belli olurken yarışmacı kadrosu da şekillendi.

Survivor 2023 için geri sayım başladı

İlk sezonu 2005 yılında yayınlanmaya başlayan Survivor tam 13 sezondur yayın hayatına devam ediyor. Daha önce birçok kez kanal değiştirse de Acun Ilıcalı’nın TV8 kanalını satın almasıyla Survivor’ın kanalı da sabitleşti.



2022 All Star sezonunun birincisi herkesin hatırlayacağı üzere Nisa Bölükbaşı olmuştu. Şimdi ise gözler Survivor 2023’e çevrildi. Acun Ilıcalı’nın yer aldığı ilk fragman TV8 ekranlarında yayınlandı.

Fragmanda Acun Ilıcalı, Survivor 2023’ün diğer sezonlardan çok farklı olacağını ve formatının “ Survivor Akıl Oyunları “ olacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından Survivor 2023’te All Star – Fenomenler kadrosunun yer alacağı da kesinleşmiş oldu. Aralarında sosyal medya fenomenlerinin de bulunacağı yeni sezon heyecanla bekleniyor.

survivor 2023

Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

Yarışmanın hem sunucusu hem de yapımcısı olan Acun Ilıcalı yeni sezona dair yaptığı açıklamada, 2023 sezonunda diğer sezonlardan farklı olarak sadece performanstan ibare değil aklın ön planda olacağının altını çizerek “ Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak “ ifadelerini kullandı. Başvuruların başladığını duyuran Acun Ilıcalı, herkesin bu yıl yarışmaya başvuru yapabileceğini söyledi.

Survivor’ın başlayacağı tarih ise hem izleyiciler hem de başvuru yapacaklar tarafından merak ediliyor. Masterchef’in Ocak ayı başında final yapması ardından sonraki hafta Survivor 2023 hemen başlayacak. Acun Ilıcalı ve yarışmacı kadrosu yılbaşından sonra Dominik’e giderek yeni sezon çekimlerine başlayacak.

Survivor’ın bu yılki kadrosunda ise sosyal medya fenomenleri ve eski yarışmacıların yer alacağı iddia ediliyor. Sosyal medya fenomenleri arasında Cellat, Merve Yalçın, Faster Abdü ve Yaren Alaca’nın yer alacağı söylenirken, All Star kadrosunda da Merve Aydın, Damla Can, Hakan Hatipoğlu ve Hikmet Tuğsuz’un bulunacağı konuşulanlar arasında. Survivor 2023 kadrosuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak Aralık ayında yeni kadro fragmanının yayınlanması bekleniyor.

Survivor 2023 başvurusu nasıl yapılır?

Survivor 2023 için başvurular tv8basvuru.com adresi üzerinden yapılıyor. Yarışmacı adayları başvuru formunu doldurarak bu sezonun yarışmacılarından biri olma şansını yakalayacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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