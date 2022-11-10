TV Programları
10 Kasım 2022 - 10:24

Survivor 2023 kadroları belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 oyuncu kadrosu

Survivor 2023 sezonu için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz yıllarda Şubat ayında yayına başlayan Survivor için araştırmalar devam ediyor. Yarışmanın ne zaman ekrana geleceği, takımda hangi oyuncuların yer alacağı merak ediliyor. İşte Survivor 2023 hakkında merak edilen tüm detaylar…

TV Programları
10 Kasım 2022 - 10:24
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Survivor 2023 kadroları belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 oyuncu kadrosu
2022 yılı sonuna yaklaşırken yeni sezonda ekrana gelecek olan Survivor 2023 yarışması için araştırmalar hız kazandı. Bu yıl format değişikliği gündemde yer alırken yarışmanın ne zaman başlayacağı, hangi oyuncuların yer alacağı gibi pek çok soruda akıllarda yer ediniyor.İşte Survivor 2023 hakkında merak edilen tüm detaylar…

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Şubat ayında başlaması beklenen Survivor 2023 için araştırmalar devam ediyor.Yeni sezonda hangi yarışmacıların programda yer alacağı merak edilirken konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 2023 sezonunda ekrana gelmesi beklenen yapımın detayları merak ediliyor.Yeni sezon oyuncuları hakkında yapılan açıklamaları sizlerle paylaşacağız.

Survivor 2023 Kadrosu Belli Oldu MU

SURVİVOR 2023 TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz yıl Şubat ayında başlayan Survivor yarışmasının 2023 sezonunda da aynı tarih aralığında başlaması bekleniyor. Ancak Survivor 2023 başlangıç tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Survivor All Star

SURVİVOR 2023 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Survivor 2023 sezonu için  araştırmalar devam ederken merak edilen konu hakkındaki açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Bu yılki sloganı hakkında bir açıklama yapan Ilıcalı, “Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" dedi.

2023 Survivor yarışmasına başvuruda bulunmak isteyen kişiler TV8 resmi adresi üzerinde yer alan başvuru formunu doldurarak şansını deneyebilir. "tv8basvuru.com" linki üzerinden forma ulaşabilirsiniz.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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