Survivor 2023 kadrosuna MasterChef Burak Kaya katılacak mı?







MASTERCHEF BURAK KAYA KİM?







WhiteVivor isimli sayfanın haberine göre, MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacısı Burak Kaya'ya Acun Ilıcalı'dan Survivor 2023 için teklif gitti. Ilıcalı'nın teklifini kabul eden Kaya'nın ise MasterChef evinde spor aletleriyle Survivor hazırlıklarını başlattığı söyleniyor.31 yaşındaki Burak Kaya aslen Çerkez kökenlidir. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik mezunu olan Kaya, 2. üniversite eğitimini ise işletme alanında almıştır.Eğlence sektöründe işletmeci olarak çalışan Kaya, yedi sene ara verdiği mutfağa bu yıl MasterChef Türkiye ile geri dönmüştür. Birkaç dizi projesinde de rol alan Burak Kaya, son olarak 2014'te Kanal 7 ekranlarında Elif dizisinde oynamıştır.