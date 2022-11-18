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18 Kasım 2022 - 22:34

Survivor 2023 kadrosuna MasterChef Burak Kaya katılacak mı?

MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken isimlerinden Burak Kaya ile ilgili ortaya atılan iddia herkesi meraklandırdı. Survivor 2023 kadrosunda adı geçen Kaya'nın yarışmada yer alıp almayacağı merak ediliyor. Peki, Burak Kaya Survivor kadrosunda yer alacak mı? İşte merak edilen o sorunun cevabı...

TV Programları
18 Kasım 2022 - 22:34
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Survivor 2023 kadrosuna MasterChef Burak Kaya katılacak mı?


WhiteVivor isimli sayfanın haberine göre, MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacısı Burak Kaya'ya Acun Ilıcalı'dan Survivor 2023 için teklif gitti.

Ilıcalı'nın teklifini kabul eden Kaya'nın ise MasterChef evinde spor aletleriyle Survivor hazırlıklarını başlattığı söyleniyor.

MASTERCHEF BURAK KAYA KİM?



31 yaşındaki Burak Kaya aslen Çerkez kökenlidir. Marmara Üniversitesi Turizm ve Otelcilik mezunu olan Kaya, 2. üniversite eğitimini ise işletme alanında almıştır.

 burak kaya survivor

Eğlence sektöründe işletmeci olarak çalışan Kaya, yedi sene ara verdiği mutfağa bu yıl MasterChef Türkiye ile geri dönmüştür.

Birkaç dizi projesinde de rol alan Burak Kaya, son olarak 2014'te Kanal 7 ekranlarında Elif dizisinde oynamıştır.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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