Survivor 2023 kadrosuna öyle bir isim dahil oluyor ki! Saç baş kavga çıkacak!

Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında 6 Şubat tarihinden itibaren televizyon ekranlarındaki yayın akışlarına ara verilerek ortak deprem yayını yapılmıştı. Peki Survivor yarışması ne zaman yayınlanacak? Yarışmaya yeni katılan o bomba isim kim? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SURVİVOR YARIŞMASINA GELEN İSİM HERKESİ ŞAŞIRTTI2023 sezonuna bomba gibi başlayan Survivor yarışmasına birçok isim ada şartlarına uyum sağlayamadıkları gerekçesiyle veda etmişti. Deprem felaketi sebebiyle ara verilmeden önce programdan ayrılan son isim Chaby olmuştu. Chaby, ada şartlarına ve açlığa dayanamadığını söyleyerek yarışmadan ayrılmak istedi.
Dojanke isimli bir sosyal medya hesabı Survivor 2023 yarışmasına gelecek isimlerden birinin Parviz Abdullayev olacağını söyledi. Parviz, en son katıldığı Survivor yarışmasına sakatlığı sebebiyle veda etmek zorunda kalmıştı. Sosyal medya hesaplarında yayılan bu haberler sonrasında bazı isimler artık Parviz'in yarışmaya gelmemesi gerektiğini savunurken bir taraf ise Parviz'in yarışmaya gelerek yarım bıraktığı işi tamamlaması gerektiğini savundu. Parviz'in yarışmaya katılıp katılmayacağı ile ilgili henüz Acun Ilıcalı'dan bir açıklama gelmedi.