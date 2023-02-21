TV Programları
21 Şubat 2023 - 00:30

Survivor 2023 kadrosuna öyle bir isim dahil oluyor ki! Saç baş kavga çıkacak!

Yayın akışlarına deprem dolayısıyla ara veren programlarla ilgili yaşanacak gelişmeler seyirci tarafından merakla araştırılıyor. Peki Survivor yarışmasına hangi isim katılacak? Tüm detaylar haberimizde.

TV Programları
21 Şubat 2023 - 00:30
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Survivor 2023 kadrosuna öyle bir isim dahil oluyor ki! Saç baş kavga çıkacak!
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Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında 6 Şubat tarihinden itibaren televizyon ekranlarındaki yayın akışlarına ara verilerek ortak deprem yayını yapılmıştı. Peki Survivor yarışması ne zaman yayınlanacak? Yarışmaya yeni katılan o bomba isim kim? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR YARIŞMASINA GELEN İSİM HERKESİ ŞAŞIRTTI

2023 sezonuna bomba gibi başlayan Survivor yarışmasına birçok isim ada şartlarına uyum sağlayamadıkları gerekçesiyle veda etmişti. Deprem felaketi sebebiyle ara verilmeden önce programdan ayrılan son isim Chaby olmuştu. Chaby, ada şartlarına ve açlığa dayanamadığını söyleyerek yarışmadan ayrılmak istedi. 



Acun Ilıcalı Survivor'a Yeni Katılacak İsim

Dojanke isimli bir sosyal medya hesabı Survivor 2023 yarışmasına gelecek isimlerden birinin Parviz Abdullayev olacağını söyledi. Parviz, en son katıldığı Survivor yarışmasına sakatlığı sebebiyle veda etmek zorunda kalmıştı. Sosyal medya hesaplarında yayılan bu haberler sonrasında bazı isimler artık Parviz'in yarışmaya gelmemesi gerektiğini savunurken bir taraf ise Parviz'in yarışmaya gelerek yarım bıraktığı işi tamamlaması gerektiğini savundu. Parviz'in yarışmaya katılıp katılmayacağı ile ilgili henüz Acun Ilıcalı'dan bir açıklama gelmedi.

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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