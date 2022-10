Survivor 2023 kadrosunda fenomen iddiası! Survivor 2023 ne zaman başlayacak, format değişti mi?

Survivor 2023 ne zaman başlayacak?







Survivor 2023 kadrosunda kimler var?

Ekranların en sevilen yarışma programı Survivor 2023 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda başvuru alınmaya başlanan yarışma için gözler yeni kadroya ve yayın tarihine çevrildi. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Survivor’ın yeni sezon hazırlıkları da hız kazandı. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak, yeni kadroda kimler var? İşte Survivor 2023’e dair bilgiler.All Star kadrosunun yarıştığı Survivor 2022 sezonu, izleyiciler tarafından soluk soluğa izlenmişti. Aylar süren mücadelenin ardından Survivor 2022 All Star’ın birincisi Nisa Bölükbaşı olmuştu. Bu sezon ayrıca Survivor’ın ikinci kadın şampiyonunun da çıkması nedeniyle önem taşıyor.Yeni yılın yaklaşmasıyla Survivor tutkunları gözünü Acun Ilıcalı’dan gelecek habere çevirdi. Genellikle şu an yayında olan Masterchef yarışmasının final yapmasıyla Survivor’ın yeni sezonu da başlıyor. Survivor 2023 ile ilgili çeşitli iddialar da bulunuyor. Bunlardan biri yeni sezonun Ünlüler – Gönüllüler şeklinde değil, All Star – Fenomenler şeklinde yapılacağı oldu. Ancak Acun Medya ve Acun Ilıcalı tarafından bu konuya ilişkin herhangi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Survivor 2023 sezonunun Masterchef’in final yapmasıyla başlayacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz yıllarda yeni yıl öncesi Masterchef final yapıyor hemen ardından ise ocak ayının ilk haftalarında Survivor başlıyordu. Yeni sezonun yine aynı dönemde yayınlanması bekleniyor.Survivor 2023’ün yeni kadrosuna ilişkin tahminler tüm hızıyla devam ediyor. Birçok kişi eski yarışmacıları yeniden ekranlarda görmek isterken bazıları ise yarışmanın yeni isimlerle devam etmesini istiyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre bu sezon Survivor’ın eski yarışmacıları ve sosyal medya fenomenlerinin kadroda yer alacağı konuşuluyor. Acun Ilıcalı daha önce sosyal medyada tanınan birçok kişiyi Dominik’e davet ederek parkurlarda ter dökmelerini sağlamıştı. İddialara göre bu sezon sosyal medya fenomenleri Merve Yalçın, Faster Abdü ve Yaren Alaca’nın kadroda yer alacağı söyleniyor. All Star kadrosunda ise daha önce yarışan Furkan Kızılay, Semih Öztürk ve Hakan Hatipoğlu’nun olmasına sıcak bakılıyor. Ancak konuya ilişkin bu isimlerden hiçbir açıklama yapılmadı. Bu nedenle Survivor’ın yeni kadrosunu yarışma başlamadan çok kısa süre önce öğreneceğiz.