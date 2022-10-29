Survivor 2023 kadrosunda fenomen iddiası! Survivor 2023 ne zaman başlayacak, format değişti mi?

Ekranların en sevilen yarışma programı Survivor 2023 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda başvuru alınmaya başlanan yarışma için gözler yeni kadroya ve yayın tarihine çevrildi. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte Survivor’ın yeni sezon hazırlıkları da hız kazandı. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak, yeni kadroda kimler var? İşte Survivor 2023’e dair bilgiler.
Survivor 2023 ne zaman başlayacak?All Star kadrosunun yarıştığı Survivor 2022 sezonu, izleyiciler tarafından soluk soluğa izlenmişti. Aylar süren mücadelenin ardından Survivor 2022 All Star’ın birincisi Nisa Bölükbaşı olmuştu. Bu sezon ayrıca Survivor’ın ikinci kadın şampiyonunun da çıkması nedeniyle önem taşıyor.
Yeni yılın yaklaşmasıyla Survivor tutkunları gözünü Acun Ilıcalı’dan gelecek habere çevirdi. Genellikle şu an yayında olan Masterchef yarışmasının final yapmasıyla Survivor’ın yeni sezonu da başlıyor. Survivor 2023 ile ilgili çeşitli iddialar da bulunuyor. Bunlardan biri yeni sezonun Ünlüler – Gönüllüler şeklinde değil, All Star – Fenomenler şeklinde yapılacağı oldu. Ancak Acun Medya ve Acun Ilıcalı tarafından bu konuya ilişkin herhangi bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Survivor 2023 sezonunun Masterchef’in final yapmasıyla başlayacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz yıllarda yeni yıl öncesi Masterchef final yapıyor hemen ardından ise ocak ayının ilk haftalarında Survivor başlıyordu. Yeni sezonun yine aynı dönemde yayınlanması bekleniyor.