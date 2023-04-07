Survivor 2023'te beklenmeyen veda! Favori gösteriliyordu: İşte Survivor'dan bu hafta elenen isim!







SURVIVOR KİM ELENDİ?





ALPER RENDE KİMDİR?











ALPER RENDE ADAYA BÖYLE VEDA ETTİ

TV8 kanalında yayınlanan Survivor 2023 son bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında çamur dolu havuzda bir ödül oyunu gerçekleştirildi. Her iki takım da en iyi performansı sergilemek için büyük bir mücadele verdi. Zorlu parkuru tamamlayarak hedeflenen sayıya en önce ulaşan takım, yemek ödülünün sahibi oldu. Kadın ve erkek yarışmacıların kendi aralarında yarıştığı oyunda Kırmızı Takım, diğer takıma karşı daha başarılı bir performans sergiledi.Survivor 2023 son bölümünde en az SMS oyu alan yarışmacı ise Alper oldu ve yarışmadan elendi. Survivordaki mücadele ise önümüzdeki haftalarda da devam edecek.Alper Rende, 1995 yılında İzmit'te doğan bir Türk sosyal medya fenomeni, oyuncu ve YouTuber'dır. Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümü'nde eğitim görmüştür. Sosyal medya hayatına 2013 yılında ailesi, arkadaşları ve sevgilisi ile Vine uygulamasında video çekerek başlamıştır. Alper, 2016 yılında Türk Lokumu filminde rol almış, 2017'de Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde, 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde yer almıştır. 2016-2018 yılları arasında Mediakraft bünyesinde içerik üretiminde yer alan Rende, 2018 yılında kendi YouTube kanalını açmıştır. Alper, 2020 yılında "İzole" isimli şarkısını yayımlamış, "Kaçış" isimli video serisinin özel bölümlerini Acun Ilıcalı'nın kurduğu dijital platform olan Exxen'de yayımlamakta, diğer bölümleri ise kendi YouTube kanalından paylaşmaktadır.Alper, Survivor 2023 yarışmasından elendiği anlarda şu sözlerle veda etti: "Sanırım tam 90 gün geçti. Bu süre içinde pek çok şey öğrendim. Az olan şeylerin kıymetini öğrendim. Dostluğu tanıdım ve değerini anladım. Savaşmayı, mücadele etmeyi öğrendim. Bu adada, 90 günde elde edemeyeceğim birçok sonucu öğrendim ve hayatımda kullanmak üzere sakladım. Bence buraya gelmek iyi bir deneyim oldu. Kendimden bu kadar iyi bir performans beklemiyordum ve arkadaşlarım da öyle düşünmüyordu. Elbette daha fazlasını yapmak isterdim ama elimden geldiğince mücadele ettim. Performansım bir noktaya kadar yükseldi. Bu adada pek çok sporcu arkadaşım oldu ve onlarla yarışmak büyük bir şeref oldu benim için. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum." Alper, adadan elendikten sonra olumlu düşüncelerini dile getirdi ve yaşadığı deneyimin değerli olduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla geçirdiği süreyi önemsedi ve performansı konusunda daha fazla yapabileceği şeyler olduğuna inandığını ifade etti.