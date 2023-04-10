Survivor 2023'te görülmemiş olay! Acun Ilıcalı o yarışmacıyı yarışmadan kovdu..













SURVIVOR'DA NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY" DİYEREK YARIŞMACIYA YOL GÖSTERİYOR

ACUN ILICALI'DAN ÖZ ELEŞTİRİ!

YARIŞMACILARLA VEDA ETMESİNE BİLE İZİN VERMEDİ

Survivor 2023 hayatta kalma turnuvasında heyecan artıyor. Yarışmanın 65. bölüm fragmanı TV8 ekranlarına gelirken frgmanda Acun Ilıcalı'nın bir yarışmacıya karşı sarf ettiği sert sözlerle tepki gösterdiği ve onu diskalifiye ettiği görüldü. 'Bunu yapan birini hiç görmedim.' şeklinde ifadeler kullanan Ilıcalı'nın diskalifiye ettiği yarışmacının takım arkadaşları ile vedalaşmasına bile izin vermediği görülüyor. Survivor 2023 yarışmasında yarışmacılar ve izleyiciler diskalifiye şoku yaşıyor. Son bölümden sonra Survivor 2023 yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası Acun Ilıcalı'nın Survivor yarışmacılarına verdiği tepki gündem oldu.TV8 ekranlarının merakla beklenen yarışması Survivor 2023 65. bölüm ilk fragmanı bu akşam yayına girdi. Acun Ilıcalı ada meclisinde konuşuyor ve bir yarışmacıyı sert sözlerle diskalifiye ediyor. Ilıcalı yeni bölüm fragmanında rakiplerine yönelik sert bir dil kullanıyor.Acun Ilıcalı, konsey toplantısında bir yarışmacıya dönüyor ve meclisten derhal ayrılmasını istiyor. "Şaşırdım. Bunu yapan birini görmedim, biliyor musun?" şeklinde ifadeler kullanan Acun Ilıcalı, "Bugünkü olay Survivor'da çok ender göreceğimiz bir olay" dedi.Konuşmasının devamında bir özeleştiri yapan Acun Ilıcalı, “Özverili olmalısın. Kendi adına düşünemezsin. Başkaları için bir şeyler yapan biri misin, nasıl bir insansın?" ifadelerini kullanırken "Ama bir şeyi kaçırdım. Ben de dersi kaçırdım. Sırtındaki meşale! Almak zorunda değilsin." diye konuştu.Yarışmacıya teşekkürlerini ileten Acun Ilıcalı, "Survivor'a da renk kattın, artık arkadaşlarınla ​​vedalaşmadan gidebilirsin." dedi. Acun Ilıcalı'nın yarışmacıya nasıl ve neden tepki verdiği merak ediliyor. Survivor'da yaşanan gerginliğin nedeni bu akşamki bölüm ile birlikte netlik kazanacak.