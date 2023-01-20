





SURVİVOR İÇİN YENİ KURALLAR







NE DEDİ

Survivor 2023'te ilk çıtırdama! O isim apar topar gönderildi: Daha geleli 3 gün olmuştu! 'Bir daha izlemeyiz' dediler. Survivor 2023 sezona merhaba dedi. Fakat reytinglerde istenilen başarıyı elde edemedi. Sezona düşük reytingler ile başlayan yarışmada kurallar da belli oldu. Yeni kuralları olduğunu açıklayan Acun Ilıcalı'nın açıklamaları. İşte detaylar...Survivor 2023 başladı. Geçen hafta pazar günü yeni bölümü yayınlandı. Yeni sezona merhaba demesiyle hızlı bir giriş yapan program ne yazık ki reytinglerde eskiden gösterdiği başarıyı gösteremedi. Bir zamanlar yayınlandığı andan itibaren izlenme rekorları kıran, günlerce konuşulan program bu seneye sönük başladı. Programdaki reyting düşüklüğünü farketmiş olacak ki Acun Ilıcalı'dan açıklamalar geldi. Yılların televizyoncusu yarışmanın adrenalini yükseltmek için bir takım kurallar koyduklarını açıkladı.Alternatifler olarak geçen açıklamalarda yarışmadaki modu ve tansiyonu yükseltmek var. Alt metinde denilen şey reytingler düşük ileride bu değişikliğe gidebiliriz.Acun Ilıcalı yarışmada bazı kuralların olduğunu, bu kuralları uygulayabileceklerini söyledi. Eğer yarışmacıların dayanamayacak güçte ve durumda olmaları halinde yedekte bekleyen bir çok yarışmacı olduğunu, bu yarışmacıların yarışa dahil olabileceklerini söyledi.Geçen hafta adadan ilk isim elenmişti. İlk ismin elenmesi şok etkisi yaratmıştı. Adanın en ünlü isimlerinden biri olan Ümit Erdim adaya veda etti. Ümit Erdim'in sosyal medyada bir paylaşımı alıntıladığı o paylaşımı ise olay olmuştu. Erdim, Survivor için değil SMA'lı bebekler için mesaj gönderin twittini sayfasında alıntılayıp paylaşmıştı.Acun Ilıcalı'nın yarışmanın kurallarına dair açıklamaları ise şöyle: Özellikle bu sezon normalin üzerinde yedek bekleyen yarışmacı var ve bu yarışmacılar belki de ben dayanamıyorum, ben devam etmek istemiyorum gibi bahanelerle yarışmadan ayrılmak isteyenlerin yerine gelebilir!