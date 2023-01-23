MEDYA
23 Ocak 2023 - 18:45

Survivor 2023'te şok ayrılık! İki yarışmacı apar topar ayrıldı: Acun Ilıcalı bu kadarını beklemiyordu! Ümit Erdim'i harcadılar...

Survivor 2023'te iki yarışmacının ani bir kararla yarışmaya veda edeceği öğrenildi. Ümit Erdim'in Survivor 2023'ten elenmesinin sonrasında gelen ayrılık kararları izleyiciyi şaşkına çevirdi.

MEDYA
23 Ocak 2023 - 18:45
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Survivor 2023'te şok ayrılık! İki yarışmacı apar topar ayrıldı: Acun Ilıcalı bu kadarını beklemiyordu! Ümit Erdim'i harcadılar...


TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışmalarından Survivor 2023'te inanılmaz bir gelişme yaşandı. Ünlüler takımından Ümit Erdim sonrası 2 kişinin daha ayrılacağı öğrenildi.

Survivor 2023'te Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in yarışmadan ayrılıyor



Dün akşam Eleme Kurulu önünde açıklama yapan Acun Ilıcalı, sağlık nedenleriyle devam edemeyen Berdan Mardini'nin müsabakadan ayrıldığını açıkladı. Ilıcalı, "Berdan Mardini bugünden itibaren Survivor'a devam edemeyecek. Berdan Mardini Survivor'a veda etti." konuşmak.

Survivor 2023'te Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in yarışmadan ayrılıyor

SEÇKİN PİRİLER DE ADAYA VEDA EDİYOR

Konuşmasına devam eden Acun Ilıcalı, ünlü takımdan bir yarışmacının daha adaya veda etmek istediğini söyledi. Ünlü televizyoncu Seçin Piriler'in de yarışmaya devam etme şansının olmadığını açıkladı. "Maalesef bir yarışmacımız devam etme şansının olmadığını söyledi." diyen Ilıcalı, konuşmasını "Yarışmada zorlandığını düşündüğümüz isimlerden birini bu şartlarda açıklamak zorunda kaldım. O da sevgili Seçkin. Önümüzdeki hafta son yedek yarışmacılar dahil olacak" sözleriyle sürdürdü.

Survivor 2023'te Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in yarışmadan ayrılıyor

O sırada söz alan Seçkin Piriler, "Bu kadar zor olacağını beklemiyordum. Başaramayacağım yerde kalmak istemiyorum" diye konuştu.

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