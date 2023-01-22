Survivor 2023'te şok görüntüler! Gizli gizli yaparken yakalandılar: Ogeday-Nisa Mert-Sude çiftlerini solda sıfır bıraktılar: Acun Ilıcalı küplere bindi!







SURVIVOR 2023 İLK AŞK BOMBASINI PATLATTI! YARIŞMADAN ÖNCE SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜLDÜLER!











TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor Türkiye'nin ilk aşk haberi ortaya çıktı. Yarışmaya henüz katılmamış iki ismin aşk yaşadıkları sosyal medyada dillerde. Görüntüleri görenler, "İkinci Nisa - Ogeday vakası" yorumunu yaptı. Bu iddia henüz Survivor Türkiye yapım ekibi tarafından yanıtlanmamıştır.TV8 ekranlarına gelen Survivor Türkiye yarışmasının büyük heyecanı geçtiğimiz günlerde başlamıştır. Yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam eden yarışmada takımlar erzak savaşlarına girdiler. Kıyasıya bir mücadelenin ardından kazanan takım Gönüllüler takımı oldu. Ancak yarışma boyunca Gönüllüler takımında yarışan iki yarışmacının aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Görüntüleri ortaya çıkan iki yarışmacının hayranları neye uğradıklarını şaşırdı. Acun Ilıcalı, yarışmacıları sadece performans kriterine göre seçtiğini açıklamıştır ve bu iddiaların doğruluğu veya yanlışlığı henüz onaylanmamıştır.