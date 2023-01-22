TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor Türkiye'nin ilk aşk haberi ortaya çıktı. Yarışmaya henüz katılmamış iki ismin aşk yaşadıkları sosyal medyada dillerde. Görüntüleri görenler, "İkinci Nisa - Ogeday vakası" yorumunu yaptı. Bu iddia henüz Survivor Türkiye yapım ekibi tarafından yanıtlanmamıştır.
MAGAZİN
22 Ocak 2023 - 01:58
Survivor 2023'te şok görüntüler! Gizli gizli yaparken yakalandılar: Ogeday-Nisa Mert-Sude çiftlerini solda sıfır bıraktılar: Acun Ilıcalı küplere bindi!
TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Survivor Türkiye'nin ilk aşk haberi ortaya çıktı. Yarışmaya henüz katılmamış iki ismin aşk yaşadıkları sosyal medyada dillerde. Görüntüleri görenler, "İkinci Nisa - Ogeday vakası" yorumunu yaptı. Bu iddia henüz Survivor Türkiye yapım ekibi tarafından yanıtlanmamıştır.
MAGAZİN
22 Ocak 2023 - 01:58