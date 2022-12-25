MAGAZİN
25 Aralık 2022 - 19:19

Survivor 2023'ün yeni kadrosunu beğenmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'uya açtı ağzını yumdu gözünü!

Survivor 2023 yarışmasının kadrosuna yeni dahil edilen 6 sosyal medya fenomenin kim olduklarını açıklayan Acun Ilıcalı'nın yaptığı paylaşımlar şarkıcı Demet Akalın'ı susturamadı. Yeni sezon kadrosundaki yarışmacıları beğenemeyen Demet Akalın, dikkatleri üzerine çeken bir paylaşımda bulundu.

MAGAZİN
25 Aralık 2022 - 19:19
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Survivor 2023'ün yeni kadrosunu beğenmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'uya açtı ağzını yumdu gözünü!


TV8 ekranlarında yayınlanan popüler yarışma programı Survivor 2023 yarışmasıda geri sayım başlatıldı. Yarışmacıların isimlerini sosyal medya hesaplarından düzenli olarak yayınlayan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde 6 sosyal medya fenomeninin yarışmacı olarak kadroya alındığını duyurdu. Ilıcalı katılan isimleri sırasıyla Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan şeklinde açıkladı.

Demet Akalın, Acun Ilıcalı



Acun Ilıcalı'dan kadroya dahil edilen isimleri duyan Demet Akalın, bu paylaşıma sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir gönderme yaptı.

Demet Akalın, Acun Ilıcalı

"GERÇEK SURVIVOR NE ZAMAN?"

Survivor'ı son yıllarda hiç kaçırmayan ve çok yakından takip eden Demet Akalın, kadrosu neredeyse netleşen yeni Survivor 2023'ü çok fazla sevemedi. Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesaplarından gönderdiği paylaşımı alıntı yapan güzel şarkıcı yorumunda 8 yaşındaki kızından bahsetti ve "Gerçek Survivor ne zaman? Onları sadece Hira izleyebilir" dedi.

Demet Akalın, Acun Ilıcalı

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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