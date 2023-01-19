MAGAZİN
19 Ocak 2023 - 15:30

Survivor 2023 yarışmacıları paraya doyacak! Bakın kim ne kadar ücret alacak: Zirvede o isim var!

Yeni sezon için bomba gibi hazırlanan Survivor 2023 yeni sezon fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen Acun Ilıcalı'nın klasik girişi işe fragmanla birlikte görüldü. Zor koşullarda mücadele eden yarışmacılara haftalık ne kadar maaş ödendiği ise son günlerin en çok araştırılan konusu oldu. İşte herkesin sorduğu sorunun cevabı...

MAGAZİN
19 Ocak 2023 - 15:30
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Survivor 2023 yarışmacıları paraya doyacak! Bakın kim ne kadar ücret alacak: Zirvede o isim var!


Survivor'a katılanlar ne kadar kazanacak? Her sezon olduğu gibi 2023 sezonunda da bu soru Survivor izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Ünlüler, gönüllüler ve fenomenlerin yer aldığı üç takımla bu sezon seyircilerle buluşan Survivor 2023 ile Survivor'ın rakipleri 2023'te ne kadar kazanacak? mera ediliyor.

Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar ücret alacak

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI NE KADAR PARA ALIYOR?



Bu yılki Survivor 2023'te ünlüler, gönüllüler ve fenomenler yer aldı. Üç takımın her biri birbirinden renkli isimler sıralanırken, katılan isimlerin ücretleri de açıklandı. Survivor'da yarışacak olan isimlerin haftalık olarak alacakları ücretler belirlendi. Konuşulan rakamlar ise sosyal medya hesaplarında büyük ilgi gördü. Bu arada en çok ilgi çeken isim ise Berdan Mardini oldu.

* Seçkin Piriler: 30 bin lira

* Zeynep Alkan: 30 bin lira

* Barış Telli: 30 bin lira

* Halil İbrahim Göker: 45 bin lira

* Alper Rende: 45 bin lira

* Elanur: 45 bin lira

* Çabi (Chaby): 45 bin lira

* Kürşat Yuan: 45 bin lira

* Murat Eken: 50 bin lira

* Ümit Erdim: 60 bin lira

* Yusuf Güney: 95 bin lira

* Berdan Mardini: 180 bin lira

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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