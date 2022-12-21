MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 15:46

Survivor'a katılacağı konuşulan Merve Boluğur için kesin kavga eder yorumu gündem oldu

Oyuncu Merve Boluğur’un Survivor’a katılması gündemdeyken Söylemezsem Olmaz programında tartışma yarattı…

MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 15:46
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Survivor’a katılacağı konuşulan Merve Boluğur için kesin kavga eder yorumu gündem oldu
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Oyuncu Merve Boluğur bu sıralar sık sık gündem oluyor. Agresif tavırları ve bir ayrılıp bir barıştığı eski eşi ile gündemden düşmeyen oyuncunun şimdilerde Survivor’a katılacağı konuşuluyor. Henüz Acun Ilıcalı yada oyuncu Merve Boluğur tarafından onaylanmadı. Ancak katılma ihtimalinde olabilecekler Söylemezsem Olmaz programında tartışıldı. Seren Serengil

Kesin kavga eder

Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali’nin sunduğu magazin programında bugünün tartışma konusu oyuncu Merve Boluğur’un Survivor 2023 yarışmasına katılacak iddialarıydı. Sunucu Seren Serengil’in ‘katılırsa güzel olur, herkesle kavga eder reytingler için iyi olabilir’ yorumuna Arto’dan ‘Merve orada çok kalamaz ama eşi Mert Aydın daha uzun kalabilir’ dedi. Sunucu Bircan Bali bu tartışma konusu için ‘Bence Merve diskalifiye olmazsa sonuna kadar gider’ diyerek yeni bir iddia ortaya attı. Seren Serengil’in Baliye cevabı ‘açlık çok zor bir şey ve Merve Boluğur zayıf bir kadın biraz zor.’ Yorumunda bulundu. Programda tartışılan bu iddialar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bircan Bali



Merve Boluğur’dan bu iddialara henüz bir yanıt gelmedi. Merve Boluğur

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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