Survivor’a katılacağı konuşulan Merve Boluğur için kesin kavga eder yorumu gündem oldu







Kesin kavga eder







Oyuncu Merve Boluğur bu sıralar sık sık gündem oluyor. Agresif tavırları ve bir ayrılıp bir barıştığı eski eşi ile gündemden düşmeyen oyuncunun şimdilerde Survivor’a katılacağı konuşuluyor. Henüz Acun Ilıcalı yada oyuncu Merve Boluğur tarafından onaylanmadı. Ancak katılma ihtimalinde olabilecekler Söylemezsem Olmaz programında tartışıldı.Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali’nin sunduğu magazin programında bugünün tartışma konusu oyuncu Merve Boluğur’un Survivor 2023 yarışmasına katılacak iddialarıydı. Sunucu Seren Serengil’in ‘katılırsa güzel olur, herkesle kavga eder reytingler için iyi olabilir’ yorumuna Arto’dan ‘Merve orada çok kalamaz ama eşi Mert Aydın daha uzun kalabilir’ dedi. Sunucu Bircan Bali bu tartışma konusu için ‘Bence Merve diskalifiye olmazsa sonuna kadar gider’ diyerek yeni bir iddia ortaya attı. Seren Serengil’in Baliye cevabı ‘açlık çok zor bir şey ve Merve Boluğur zayıf bir kadın biraz zor.’ Yorumunda bulundu. Programda tartışılan bu iddialar kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.Merve Boluğur’dan bu iddialara henüz bir yanıt gelmedi.