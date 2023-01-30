Survivor ada şartları Yusuf Güney'e yaramadı! Ünlü şarkıcı geri dönüyor..













YUSUF GÜNEY AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

TV8 kanalının izlenme rekorları kıran yarışması Survivor 2023 tüm hızıyla devam ederken ünlüler takımında yaprak dökümlerinin başlaması izleyicileri oldukça şaşırttı. Adadaki şartlara dayanamadığını söyleyen Berdan Mardini ile Seçkin Piriler'den sonra ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in de yarışmadan ayrılmak istediği söylendi.Yusuf Güney'in yarışmadan ayrılmak istediğini ise yarışmanın yapımcısı ve sunucusu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı duyurdu. Ilıcalı konsey sırasında Yusuf Güney'in ada şartlarında dayanamadığı için geri dönmek istediğini söyledi. Survivor 2023'ün bu sezonunda yarışmacılar sadece güçleriyle değil akıl oyunları konseptinde de rakipleri ile mücadele içindeler. Ancak katılımcılar, adanın zorlu koşullarına dayanamayarak adadan birer birer ayrılmaya başladılar.Acun Ilıcalı son olarak 29 Ocak'ta ada meclisinde Yusuf Güney'in yarışmaya bundan sonraki süreçte devam edemeyeceğini söyledi. Acun Ilıcalı konuşmasında bu yılın aslında bir direnç yılı olduğunu ve bundan sonraki süreçte de olacağını belirterek, şartların zorluklarını da hatırlatarak "Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek" dedi. Geçen hafta da Berdan Maldini'nin sağlık nedenleriyle Survivor'dan ayrılmak istediğini söylemişti. Acun Ilıcalı, Mardini'ye yarışmada kalmak isteyip istemediğini sorduğunda aldığı cevap 'Hayır' olmuştu.