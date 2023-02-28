Survivor Asena o futbolcunun eski eşi çıktı! Barcelona'yı dize getiren o futbolcuyu duyunca şaşıracaksınız! İşte Survivor Asena Demirbağ hakkında bilgiler







SURVIVOR ASENA BAKIN HANGİ FUTBOLCUNUN ESKİ KARISI ÇIKTI? BARCELONA'YI DİZE GETİRMİŞTİ! SURVIVOR ASENA DEMİRBAĞ KİMDİR?







Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Asena Demirbağ, bu sezonun en popüler kişilerinden biri olmuştur. Özellikle olumsuz eleştirilere maruz kalmıştır ve genel olarak antipatik bulunmaktadır. Ancak, Survivor gibi reality show'larda, bu tür karakterlerin ilgi çektiği sıklıkla görülmüştür. Asena Demirbağ'ın hayatı hakkında bazı ilginç detaylar da ortaya çıkmıştır.Survivor 2023 yarışmasına katılan Asena, tanıtım videosunda "Güçlü bir anne ve bir şampiyon olmaya aday bir kız. Bekle beni Survivor, dişi kurt geliyor" ifadelerini kullanarak kendisini tanıtmıştı. Asena, 24 yaşındadır ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi BESYO bölümünden mezun olmuştur. Pilates eğitmenliği, kişisel antrenörlük ve çevrimiçi koçluk gibi alanlarda çalışmaktadır.Asena, 2019'da eski futbolcu Ahmet Dursun ile evlenmişti. Ancak, çift 2021 senesinde boşanmıştır. Evliliklerinden Lidya isimli bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.