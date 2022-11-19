Survivor aşıkları nişanlanalı henüz 24 saat bile olmamıştı! İsmail Balaban İlayda Şeker çiftinden şok karar: Bu ne hız!













Survivor 2021 sezonunda aynı takımda yarışan, yarışma sonrası arkadaşlıkları aşka dönüşen ünlü çift, dünyanın en kısa süre nişanlı kalan çifti oldu. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlarının üzerinden 24 saat geçmeden evlendiler. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban, yarışmaya girmeden önce Gamze Atakan ile nişanlanmıştı. Yarışma sonrasında düğün yapmayı planlayan ve şampiyon olursa alacağı ödülü düğünü için kullanacağını söyleyen İsmail Balaban, ailesinin aldığı jet karar sonrasında nişanlısından ayrılmıştı.Yarışmadan sonra bir süre yalnız kalan Balaban, Survivor’daki takım arkadaşı İlayda Şeker ile sık sık görüntüleniyordu. İkili yakın dostlar olarak bilinirken kimsenin aklına bir gün evlenecekleri gelmemişti.Survivor’dan sonra birbirlerine gönlünü kaptıran çift, sosyal medyada ilişkilerini ilan etmişti. Bir süredir birlikte olduğu bilinen çiftten ilk önce nişan haberi geldi. Bir gün önce İlayda Şeker’in Nevşehir’deki baba evinde nişanlanan çiftten bugün ise düğün haberi geldi. sadece 1 gün nişanlı kalan çift, nişanın ertesi günü dillere destan bir düğünle dünyaevine girdi.Sosyal medya hesapları üzerinden düğünlerine ilişkin görüntüler paylaşan çift magazin gündemine oturdu. Henüz nişan storyleri silinmeden bu kez de düğün storyleri atmaları sevenlerinin şaşkına dönmesine neden oldu. İlayda Şeker’in uzun kollu gelinliği ve başındaki tacı tam not alırken düğüne zeybek dansı damgasını vurdu. Çift, düğünlerinde zeybek oynayarak görkemli anlar yaşadı.Düğünde aynı zamanda İlayda Şeker için kına gecesi de yapıldı. Bir gün önce nişan elbisesi giyen İlayda Şeker, bir gün sonra hem kına gecesi elbisesi hem de gelinlik giydi.Çiftin sosyal medya paylaşımları magazin gündeminde geniş yer kapladı.