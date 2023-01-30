Survivor aşk adası oldu! Dikkat çeken yakınlaşma: Aman Acun Ilıcalı duymasın! İki isim için aşk bacayı sarmış







SURVİVOR'DA İLK AŞK: ZEYNEP ALKAN VE HALİL İBRAHİM GÖKER ARASINDA PATLADI!







ERKEN VEDALAR OLDU!

AŞK İDDİALARI HEYECANI ARTIRDI

Survivor yarışmasında, Ünlüler takımından Zeynep Alkan ve Halil İbrahim Göker arasında aşk yaşandığı iddia ediliyor.TV8'in en çok izlenen yarışması Survivor'da sezonun ilk aşk bombası patladı! Acun Ilıcalı ve programın sunucusu olan Murat Ceylan'ın bile haberi olmadığına dair yorumlar yapıldı. Peki, Survivor yarışmasında ilk aşk hangi isimler arasında patlak verdi?Büyük bir heyecanla başlayan Survivor yarışmasının son bölümünde Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'den sonra Yusuf Güney katılımcılar arasından ayrıldı. Adadaki zor şartlarına dayanamayan Yusuf Güney'in sevenleri derin üzüntü yaşamıştı. Ünlüler takımının giderek küçülmeye başladığı da gözlerden kaçmıyordu.Ünlüler takımında bulunan iki ismin aşk yaşadığı iddia edildiğinde ise ağızlar resmen açık kalmıştı. Survivor yarışmasının her bir bölümü heyecanla izleniyordu. Ünlüler takımında bulunan Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan ve sosyal medya fenomeni olan Halil İbrahim Göker'in arasındaki yakınlık gözlerden kaçmıyordu. İkili birbirlerine karşı dans ederken, yemek yerken ve oyun alınca sarılırken aşk dedikodularının söylenmesine neden olmuştu. Yayınlanan son bölümlerde ise Halil ve Zeynep'in pizza yerken birbirlerine aşkla baktıklarına dair yorumlar yapıldı. Kameramanların ise ikiliyi özellikle çekmesi gözlerden kaçmadı. Bu görüntülerin ardından birçok kişi Abi - kardeş gibiler diyerek aşk iddialarını çürütmek istedi. Ancak bu ikili arasındaki ilişkinin nasıl bir boyuta ulaştığı hala meçhul. Ancak ikilinin güzel bir arkadaşlık kurdukları adada çok iyi anlaştıkları görüldü. İşte bu sebeple Survivor yarışmasının ilk aşkının Zeynep Alkan ve Halil İbrahim Göker arasında patladığı düşünülüyor. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayınız.