Survivor aşkı evlilikle taçlanmıştı çiftten itiraf geldi







Güreş yaparken aşık oldum







Survivor yarışması ile isimlerini duyuran milli güreşçi İsmail Balaban ve İlayda Şeker yarışma programında tanışmış ve ardından aşk yaşamaya başladıklarını duyurmuşlardı. Aşklarını geçtiğimiz günlerde evlilikle taçlandıran çiftten İlayda Şeker sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. Takipçileriyle yaptığı soru cevap kısmında eşi İsmail Balaban ile ilgili gelen sorularıda yanıtladı.Milli güreşçi İsmail Balaban’ı yarışma sonrası takip etmeye başlayan İlayda Şeker takipçisinin sorusuna : ‘geçtiğimiz yıl güreşirken izlemiştim orada aldığı darbeyle gözünün üstü açıldı ilk o zaman aşık oldum .’ Diyerek yanıtladı. Bu cevap sosyal medyada çok konuşuldu.