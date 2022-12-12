Survivor yarışması ile isimlerini duyuran milli güreşçi İsmail Balaban ve İlayda Şeker yarışma programında tanışmış ve ardından aşk yaşamaya başladıklarını duyurmuşlardı. Aşklarını geçtiğimiz günlerde evlilikle taçlandıran çiftten İlayda Şeker sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. Takipçileriyle yaptığı soru cevap kısmında eşi İsmail Balaban ile ilgili gelen sorularıda yanıtladı.
MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 12:00
Survivor aşkı evlilikle taçlanmıştı çiftten itiraf geldi
Survivor yarışmasında tanışıp aşık oldular ve evlendiler.. Yeni gelin İlayda Şeker’den itiraf geldi..
MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 12:00
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