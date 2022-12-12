MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 12:00

Survivor aşkı evlilikle taçlanmıştı çiftten itiraf geldi

Survivor yarışmasında tanışıp aşık oldular ve evlendiler.. Yeni gelin İlayda Şeker’den itiraf geldi..

MAGAZİN
12 Aralık 2022 - 12:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Survivor aşkı evlilikle taçlanmıştı çiftten itiraf geldi
TAKİP ETTAKİP ET


Survivor yarışması ile isimlerini duyuran milli güreşçi İsmail Balaban ve İlayda Şeker yarışma programında tanışmış ve ardından aşk yaşamaya başladıklarını duyurmuşlardı. Aşklarını geçtiğimiz günlerde evlilikle taçlandıran çiftten İlayda Şeker sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor. Takipçileriyle yaptığı soru cevap kısmında eşi İsmail Balaban ile ilgili gelen sorularıda yanıtladı. İlayda Şeker ve İsmail Balaban

Güreş yaparken aşık oldum 

Milli güreşçi İsmail Balaban’ı yarışma sonrası takip etmeye başlayan İlayda Şeker takipçisinin sorusuna : ‘geçtiğimiz yıl güreşirken izlemiştim orada aldığı darbeyle gözünün üstü açıldı ilk o zaman aşık oldum .’ Diyerek yanıtladı. Bu cevap sosyal medyada çok konuşuldu. İlayda Şeker ve İsmail Balaban



EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
Son Haberler
TÜİK'in Ekim ayı iş gücü istatiklerinde işsiz vatandaşlara 57 bin kişi daha eklendi..
TÜİK'in Ekim ayı iş gücü istatiklerinde işsiz vatandaşlara 57...
Gonca Vuslateri’den Recep İvedik göndermesi
Gonca Vuslateri’den Recep İvedik göndermesi
Yunanistan ekibi AEK Beşiktaş'tan Georges Kevin N'Koudou'yu transfer etmek istiyor
Yunanistan ekibi AEK Beşiktaş'tan Georges Kevin N'Koudou'yu transfer...
Ters şeride giren İETT otobüsü minibüse çarptı! 14 Yaralı..
Ters şeride giren İETT otobüsü minibüse çarptı! 14 Yaralı..
Trabzonspor'da takımdan ayrılacak olan ilk isim Yusuf Erdoğan
Trabzonspor'da takımdan ayrılacak olan ilk isim Yusuf Erdoğan
Antalya, 40 saattir yağan yağmurda sele teslim oldu! Kumluca ve Finike'de kırmızı alarm! Okullar tatil edildi..
Antalya, 40 saattir yağan yağmurda sele teslim oldu! Kumluca ve Finike'de...
Beşiktaş'tan sol beke Yahia Attiat-Allah bombası! Dünya Kupası sonrası görüşmeler yapılacak
Beşiktaş'tan sol beke Yahia Attiat-Allah bombası! Dünya Kupası sonrası...
Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü! Kanarya Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor
Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü! Kanarya Çağlar'ı kiralık...
Mert Günok'tan transfer itirafı geldi! İngiltere'nin kapısından dönmüş
Mert Günok'tan transfer itirafı geldi! İngiltere'nin kapısından dönmüş
Fatih Karagümrük Caner Erkin'in boşluğunu Fabrice N'Sakala ile dolduracak
Fatih Karagümrük Caner Erkin'in boşluğunu Fabrice N'Sakala ile dolduracak
Fenerbahçe'ye Samet Akaydın transferinde Vincenzo Montella engeli
Fenerbahçe'ye Samet Akaydın transferinde Vincenzo Montella engeli
Fenerbahçe ve Galatasaray Rayyan Baniya transferinde karşı karşıya!
Fenerbahçe ve Galatasaray Rayyan Baniya transferinde karşı karşıya!
Türkiye'de Rusya ve Ukrayna ile diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski ile peş peşe görüştü..
Türkiye'de Rusya ve Ukrayna ile diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan,...
Esnaf kredisi çekecekler dikkat! Destek giderek büyütülüyor: Karşılama oranları yüzde 76'ya çıkarıldı!
Esnaf kredisi çekecekler dikkat! Destek giderek büyütülüyor: Karşılama...
SGK'dan milyonlarca vatandaşa faizsiz kredi desteği! Tek şart karşılığında 240 bin lira konut kredisi!
SGK'dan milyonlarca vatandaşa faizsiz kredi desteği! Tek şart karşılığında...