MAGAZİN
25 Şubat 2023 - 14:49

Survivor Aşkım'ın acı dolu günleri! Depremde sevgilisini kaybetmişti: O sözleri yürek yaktı

Survivor yarışmacısı depremde sevgilisini kara toprağa verdi. İşte Survivor Aşkım'ın yürek yakan paylaşımı...

MAGAZİN
25 Şubat 2023 - 14:49
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Survivor Aşkım'ın acı dolu günleri! Depremde sevgilisini kaybetmişti: O sözleri yürek yaktı
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Survivor’ın eski bir yarışmacısı olan Aşkım Burçe'nin sevgilisi Yiğit Can Datlı, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hayatını kaybetmişti. Aşkım Burçe, acı haberi sosyal medya hesabından duyurmuştu ve son paylaşımında duygusal bir mesaj yayınladı. Kahramanmaraş'ta yaşanan bu iki büyük depremin ardından, Survivor 2020 sezonunda yer almış olan cimnastik sporcusu Aşkım Burçe, "Söz veriyorum, yarım kalmayacağız. Mahşere kaldık." diyerek sevgilisinin kaybını duyurmuştu. Burçe'nin son paylaşımı, birçok yorumcu tarafından duygusal yorumlarla karşılandı.

survivor aşkım



Aşkım Burçe, 23 yaşında genç bir sporcu olarak Instagram hesabında duygu dolu bir paylaşım yaptı. Dolu Kadehi Ters Tut grubunun Gitme Kal şarkısını paylaşan Burçe, "Gelemiyorum sana.. Ne yapayım bana bi anlatın ama çaresi yok daha" sözleriyle hislerini ifade etti. Sevgilisini kaybetmesinin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen hala acısını unutamadığını "Ölüm değilse bizi ayıran; yazık olmuş." cümlesiyle dile getirdi.

Milli takım sporcusu olarak 2013 yılında adını duyuran Burçe, paylaşımında sevgilisinin yokluğunu şarkı, otobüs durağı, çiçek bahçesi ve buğday tarlasında hatırlayabileceğini ancak nerede unutabileceğini bilemediğini ve unutmak da istemediğini söyledi. "Yine olsa yine sana gelirdim." diyerek sevgilisine olan aşkını bir kez daha vurguladı.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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