Survivor Aycan'dan flaş karar: All Star'dan ayrıldı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programı 'Survivor All Star 2022'de bu yıl zorlu yarışma şartları ve kıran kırana bir mücadele seyrediliyor. Yarışmanın çekimleri Dominik'te gerçekleştirilirken, herkesin şaşkınlıkla karşıladığı bir ayrılık kararı alındığı öğrenildi.
Geçtiğimiz gün, sağlık sorunları ve sakatlık yaşayan Aycan'ın bir süredir gözetim altında tutulduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, genç yarışmacının şuan yaşadığı rahatsızlıktan sonra mental olarak yarışmaya tekrar dönmeye hazır hissetmediğini söylemişti. Ilıcalı, düzenlediği Survivor konseyinde ise 'ünlüler' takımına gelerek yarışan Aycan Yanaç ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Aycan Yanaç ile ilgili bekledikleri haberin geldiğini diğer yarışmacılara duyuran Acun Ilıcalı, Aycan'ın yarışmanın zorlu şartlarına dayanamayarak Survivor'a devam edemeyeceğini söyledi. Herkesin şaşkınlıkla karşıladığı haberin devamında Ilıcalı, 'Aycan bugün itibarıyla artık Survivor'da yok.' ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz gün, sağlık sorunları ve sakatlık yaşayan Aycan'ın bir süredir gözetim altında tutulduğunu söyleyen Acun Ilıcalı, genç yarışmacının şuan yaşadığı rahatsızlıktan sonra mental olarak yarışmaya tekrar dönmeye hazır hissetmediğini söylemişti. Ilıcalı, düzenlediği Survivor konseyinde ise 'ünlüler' takımına gelerek yarışan Aycan Yanaç ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Aycan Yanaç ile ilgili bekledikleri haberin geldiğini diğer yarışmacılara duyuran Acun Ilıcalı, Aycan'ın yarışmanın zorlu şartlarına dayanamayarak Survivor'a devam edemeyeceğini söyledi. Herkesin şaşkınlıkla karşıladığı haberin devamında Ilıcalı, 'Aycan bugün itibarıyla artık Survivor'da yok.' ifadelerini kullandı.