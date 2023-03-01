









SURVİVOR'UN EN MERAK EDİLEN İSMİ AZİZ







Survivor Aziz'i meğer çok önceden tanıyormuşuz! Orada da herkesi çileden çıkarmış! Survivor'un en problemli yarışmacılarından biri olan Aziz Ozan Dilber kimdir? Survivor'da polemiklerin içinde yer alan yaptıkları ile çok konuşulan Aziz meğer bakın ne yapmış? 27 yaşındaki genç yarışmacının adını ilk kez duyanlar olabilir fakat Aziz'in televizyon geçmişi eskiye dayanıyor. Survivor'un en çok merak edilen yarışmacılarından biri haline gelen Aziz Ozan Dilber hakkında merak edilenler ve tüm detaylar haberimizde...Survivor başladığından beri bu yana en çok konuşulan isimlerden biri olan Aziz Ozan Dilber hakkında merak edilenler haberimizde yer alacak. Sivri çıkışları ile dikkatleri üzerine çeken Aziz daha ilk günden takım arkadaşları ile beraber kavga etmeye başladı. Gönüllüler takımının kaybettiği dokunulmazlığı oyunu sonrası da ilk potaya çıkan isim Aziz olmuştu. Arkadaşları tarafından pek sevilmeyen ve içi geçinemeyen oyuncu hakkında duyduklarınıza inanmayacaksınız. Meğer Aziz neler yapmış neler... İşte tüm ayrıntılar...Aziz Ozan Dilber meğer Yemekteyiz programına da seneler öncesinde katılmış. Yemekteyiz programında da sivri çıkışları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış olan oyuncunun program sırasındaki fotoğrafı ise şöyle.