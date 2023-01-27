Survivor Aziz o sözleriyle kendi ayağına sıktı! Acun Ilıcalı bu kez affetmedi! Survivor 2023'te yaprak dökümü







SURVİVOR AZİZ NE YAPTI?







SURVİVOR TÜRKİYE'NİN HİKAYESİ

Acun Ilıcalı Survivor Aziz'i gönderdi!Survivor yarışmasının son bölümünde, Ünlüler ve Gönülüler takımı kıyasıya mücadele etti. Ancak Gönüllüler takımı, dün akşamki bölümde büyük bir mağlubiyet yaşadı. Bu sonuç, takım arasında gerilim yaratıp konseyde sıcak tartışmalara yol açtı. Özellikle Aziz'in takım arkadaşlarına "Kuş sürüleri" diye hitap etmesi, oyuncularda büyük bir şok yarattı ve sonunda Aziz oyunun dışına itildi. Survivor yarışması her geçen bölüm daha da gerilen bir atmosferle devam ediyor. İzleyiciler, bölümleri heyecanla beklerken, merak edilen tüm detayları kaçırmamak için ekranlara kilitleniyor.Survivor Türkiye yarışması, dün akşam ekranlara geri döndü ve yine büyük bir rekora imza attı. Yarışmacılar arasında özellikle adı sıkça anılan isimler arasında yer alan Aziz, ilk bölümden itibaren takım arkadaşlarına ve izleyicilere fenomen bir oyunculuğu sergiledi. "Dünyanın en büyük oyunu başlıyor. Kaos, hırs, entrika, akıl oyunları... Hepsinden besleniyorum, bekleyin Aziz geliyor." ifadelerinden yola çıkarak, yarışmada özellikle fenomen isimlerle kavgalar eden Aziz, neredeyse kavga etmediği kimse kalmamıştı. Ancak dün akşamki bölümde gerçekleşen tartışma, yarışmacının yolunun sonuna geldiğini gösterdi. Acun Ilıcalı'nın kararını vermesiyle, Aziz yarışmadan elendi. İşte merak edilen tüm detaylar...Survivor Türkiye, Türkiye'de yayınlanan bir reality TV programıdır. Program, 2000 yılında İsveç'te yayınlanmaya başladı ve dünya çapında birçok ülkede yayınlanmıştır. Türkiye'de ilk kez 2006 yılında yayınlanmaya başladı ve hala yayınlanmaktadır. Survivor Türkiye, bir grup yarışmacının adada ya da benzersiz bir ortamda hayatta kalma becerilerini test etmeye çalıştığı bir yarışma programıdır. Yarışmacılar, çeşitli görevler ve oyunlar aracılığıyla kendilerini kanıtlamaya çalışırlar ve sonunda bir kazanan belirlenir. Program, yarışmacıların adada ya da benzersiz bir ortamda hayatta kalma becerilerini test etmeye çalıştığı bir yarışmadır. Yarışmacılar, çeşitli görevler ve oyunlar aracılığıyla kendilerini kanıtlamaya çalışırlar ve sonunda bir kazanan belirlenir. Program, yarışmacıların adada ya da benzersiz bir ortamda hayatta kalma becerilerini test etmeye çalıştığı bir yarışmadır. Yarışmacılar, çeşitli görevler ve oyunlar aracılığıyla kendilerini kanıtlamaya çalışırlar ve sonunda bir kazanan belirlenir.