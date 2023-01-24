TV Programları
24 Ocak 2023 - 16:18

Survivor Barış Telli herkesten takdir toplamıştı! 'Yapamaz' diyenleri utandıran Barış'tan herkesi üzen karar...

TV8 kanalının en fazla seyredilen yarışmaları arasında yer alan Survivor'da adından bir kez daha söz ettiren başarılı sporcu Barış Telli, yarışmayı bırakacağına yönelik çıkan iddialar sonrasında gündeme oturdu. Tek bacağı ile birçok rakibinden daha iyi performans gösteren Barış Telli hayranlarını derinden şok etti. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

TV Programları
24 Ocak 2023 - 16:18
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Survivor Barış Telli herkesten takdir toplamıştı! 'Yapamaz' diyenleri utandıran Barış'tan herkesi üzen karar...
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Acun Medya'nın sunduğu son bölümde heyecan bir kez daha tavan yaptı. Yarışma, haftanın ilk dokunulmazlık maçına ev sahipliği yaptı ve burada gönüllüler, ünlülere karşı yine kazandı. Acun Ilıcalı, yeni sezonun 2022 sezonuna benzer bir yokluk adası yaşayacağını açıklayan Acun Ilıcalı, şartların son derece zor olduğunu belirtti. Yarışmacı Barış Telli'nin son kararı hayranlarını derinden şok etti. İşte detaylar...

barış telli



Henüz 4 yaşındayken; 1993 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu bir bacağını kaybeden Barış Telli, mücadele etmekten çekinmedi ve bu başarısını birçok ödülle taçlandırdı. Kırıkkale doğumlu yarışmacı, Equal Game Tanıtım Elçisi, Össur Marka Elçisi, Spor Tanıtım Elçisi gibi birçok gurura sahip. Survivor'da birçok yarışmacıdan çok daha iyi olan Barış Telli'nin yarışmadan ayrılmak istemesi hayranlarını şok etti. Detaylar burada…

Sosyal ağlarda yer alan iddialara göre Barış Telli, dün açıklanan yeni kuralların ardından yarışta kalıp kalmayacağı konusunda ikiye bölündü. Acun Ilıcalı'nın yanında soluğu tutan Barış Telli, "Abi bu şartlar beni cidden zorluyor. Düşünmek istiyorum" dedi! Gündeme bomba gibi düşen Barış Telli hayranlarını yerle bir etti. Gündem, şimdiden şampiyon olarak görülen yarışmacısının vedalaşmasına yol açtı

Hatta pek çok kişi Barış Telli'nin yarışmada haksızlığa uğradığı yorumunu yaptı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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