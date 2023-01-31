Survivor'da ağızları açık bırakan ayrılık! 'Dayanamıyorum' dedi Acun Ilıcalı apar topar evine gönderdi: İzleyiciler şok oldu!







YUSUF GÜNEY ADAYA VEDA ETTİ







Survivor 2023 tüm hızıyla devam ederken izleyiciler tarafından yarışmacılar ise yoğun ilgi gördü. Survivor'un son iki bölümünde ünlüler takımında gözükmeyen Yusuf Güney dikkatleri çekti. Sosyal medya üzerinden kısa sürede gündeme gelen olay üzerine Yusuf Güney elendi mi? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Acun Ilıcalı 2023 Survivor'un zorlu şartlarına dayanamayarak adaya veda eden ismi açıkladı.Dün akşam yayınlanan Bil Bakalım oyununa ve önceki dokunulmazlık oyununda gözükmeyen Yusuf Güney, ünlüler takımında yer almadı. İzleyicilerin gözünden kaçmayan bu olay Survivor'un gündemine geldi. Oyunlarda görülmeyen Güney'in yarışmadan ayrıldığına ilişkin iddialar ortalıkta gezerken son noktayı Acun Ilıcalı koydu. Survivor'un zorlu şartlarına dayanamayacak Güney'in Survivor'a veda ettiği açıklandı.