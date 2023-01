Survivor'da beklenmeyen ayrılık! Favori isim yarışmadan çekiliyor! Hayranları şaşkın

Yarışmanın birçok bölümü yayınlanırken yarışmacıların yarışmanın zorluklarına dayanamayarak yarışmadan bomba gibi çekilip evlerine döndüğü haberi geldi. Hayranları yaşananlara şaşırdı. Detaylar için haberimizdeAkun Medya aracılığıyla TV8 ekranlarına getirilen Survivor yarışması ile heyecan devam ediyor. Kazanma isteğinin ve mücadelesinin görünür olduğu bir müsabakada her yarışmacı ister. Survivor Kupasını Yükselt! Bunun için uzun süre savaşan rakipler, hedeflerine ulaşmak için her şeyi riske atarlar. Yarışmanın yeni bir bölümünün bu akşam ekranlara geleceği biliniyor ancak yarışmacıların yarışmadan çekilmek istedikleri haberi ağızları açık bıraktı. Survivor Türkiye yarışması başladığından beri oyunu hep Gönüllüler takımı kazanırken kaybeden Ünlüler takımı oldu. Sürekli kaybeden ünlüler takımı, seyircileri derinden rahatsız eden bir durum olan açlıkla baş etmek için mücadele veriyordu. Yeni bölümde Acun Ilıcalı yeni kurallar geliyor dedi.10 Hamdi Alkan'ın güzeller güzeli kızı Zeynep Alkan, sosyal medyada dolaşan iddialara göre yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Acun Medya adayı ikna etmeye çalışsa da Zeynep Alkan her şeyi reddetti. söylediği söyleniyor Yarışmanın ilerleyen saatlerinde Survivor Adası'nda yer almayacağı düşünülen Zeynep Arkan hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.