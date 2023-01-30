









SURVİVORDA YARIŞMANIN SUNUCUSU VE YARIŞMACISI KAVGA ETTİ!







Survivor'da büyük kavga! Sunucu ve yarışmacı birbirine girdi! Murat Ceylan neye uğradığını şaşırdı! Diskalifiye yolda! Ekranların merakla beklenen ve izlenen yapımlarından biri olan Survivor Türkiye'de en son yayınlanan bölümde dikkat çekici bir şey oldu. Yarışmanın sunucusu olan Murat Ceylan ve yarışmacı tartıştı. Ceylan'ın yüzüne halkayı fırlattı. Diskalifiye edilecek. İşte detaylar...TV 8 ekranlarında yayınlanan, yayınlandığı tarihten itibaren reyting rekorları kıran Survivor Türkiye son yayınlanan bölümündeki kavga dikkat çekti. O yarışmacıya diskalifiye kararının çıkması konuşuluyor. Yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık ödülünü kazanan takım ünlüler olunca gönüllüler takımından eleme potasına giren iki isim Aziz ve Chaby ise eleme adayları oldu. Git gide gerginleşen program nedeniyle yarışmacıların hızları adeta yüzlerinden okunuyor. Bazı yarışmacılar ise yarışmanın zor şartlarına uyum sağlayamayıp yarışmadan çekildiklerini açıklamıştı.Bu konuyla ilgili Acun Ilıcalı açıklama yaptı. Ilıcalı açıklamasında: "Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon" diye açıklamalarda bulundu. Yarışmada bir şey ise oldukça dikkat çekti. Bir yarışmacı programda sunuculuk yapan Murat Ceylan'ın yüzüne halka fırlattı. İşte o tepki çeken görüntüler. Yarışmacılardan Aysu, halkasının yeniden değerlendirilmesi ve geçersiz sayılması üzerine halkayı yarışmada sunuculuk yapan Ceylan'ın yüzüne fırlattı. Bunun üzerine Ceylan, "sen bana bunu mu fırlattın" sorusuna yarışmacı Aysu'nun evet cevabı sonrası Ceylan "Bir daha lütfen böyle bir şey yaşanmasın! Bize yakışmayan tavırlar bunlar" diye sitemde bulundu.