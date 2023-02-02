Survivor'da büyük şok! O yarışmacılar adaya telefon soktu! Acun Ilıcalı gözlerinin yaşına bakmadan evlerine paket etti!

Asimina Chatziandreou ve Katerina Dalaka'nın Survivor All Star Yunanistan'dan diskalifiye edilmesi haberi magazin ve sosyal medya dünyasında şok etkisi yarattı. İki yarışmacı, oyuna cep telefonu getirdikleri gerekçesiyle Survivor yönetimi tarafından yarışmadan çıkarıldı. Bu beklenmedik hareket, özellikle Katerina'nın 2019 şampiyonu ve Asimina'nın 2022 finalisti olduğu düşünüldüğünde, izleyicileri şaşkına çevirdi.