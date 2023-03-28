MEDYA
28 Mart 2023 - 12:00

Survivor'da çıldırtan ödül! O takım 1 milyon lirayı cebine attı: Çığlıklar havada uçuştu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından olan Survivor dün akşam ki bölümüyle yürekleri ağza getirdi. 1 milyon TL büyük para ödülünün sahibinin arandığı bölümde Acun Ilıcalı'nın eğlenceli sunumu izleyicileri ekranlara kitledi. Survivor'da 1 milyon TL'lik ödülü kazanan kim oldu?

MEDYA
28 Mart 2023 - 12:00
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Survivor'da çıldırtan ödül! O takım 1 milyon lirayı cebine attı: Çığlıklar havada uçuştu
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Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde birleşme partisinin çok başka olacağına değinirken Survivor klasiklerinden olan 'Arkadaşına Sorduk' oynandı. Yarışmacılara farklı sorular sorulurken arkadaşları ise doğru yanıtı bulmaya çalıştı. Kendilerine yöneltilen sorulara arkadaşlarının cevabı sayı kazandırırken özellikle Nefise'nin arkadaşına takılan Ilıcalı, siz ikiniz anlaşıp başkalarıyla kavga ediyorsunuz cümlesi herkesi kahkahalara boğdu.

1 MİLYON TL KAZANAN TAKIM

Dün akşam oynana büyük ödül için heyecanlı bekleyiş başlarken kazanan taraf ise mavi takım oldu. Yarışmacılar büyük ödülü kendi aralarında bölüşecekler.



Survivor büyük ödül

Birleşme partisi sonrasında takımlarda değişiklikler yapılırken mavi takımda; Cansu, Özgür, Aziz, Merve, Ertuğ, Hail, Kardelen ve Alper yar almaktadır.

GECENİN UNUTULMAZ ANI

Mavi takıda yer alan Kardelen ve arkadaşı Bahar ise en az doğru yanıtı veren ikili olarak dikkatleri çekti. 11 sorudan sadece 4 doğru yanıt bilen ikiliye Ilıcalı, öyle bir şey söyledi ki gülme krizlerine girildi. Bahar, o orada beyin sarsıntısı geçirmiş galiba sözlerine karşılık olarak Ilıcalı, sen Kardelen gelince beyin sarsıntısı geçirme sözleri olay oldu. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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