Survivor'da çıldırtan ödül! O takım 1 milyon lirayı cebine attı: Çığlıklar havada uçuştu

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde birleşme partisinin çok başka olacağına değinirken Survivor klasiklerinden olan 'Arkadaşına Sorduk' oynandı. Yarışmacılara farklı sorular sorulurken arkadaşları ise doğru yanıtı bulmaya çalıştı. Kendilerine yöneltilen sorulara arkadaşlarının cevabı sayı kazandırırken özellikle Nefise'nin arkadaşına takılan Ilıcalı, siz ikiniz anlaşıp başkalarıyla kavga ediyorsunuz cümlesi herkesi kahkahalara boğdu.
1 MİLYON TL KAZANAN TAKIMDün akşam oynana büyük ödül için heyecanlı bekleyiş başlarken kazanan taraf ise mavi takım oldu. Yarışmacılar büyük ödülü kendi aralarında bölüşecekler.
Birleşme partisi sonrasında takımlarda değişiklikler yapılırken mavi takımda; Cansu, Özgür, Aziz, Merve, Ertuğ, Hail, Kardelen ve Alper yar almaktadır.