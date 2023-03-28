Survivor'da çıldırtan ödül! O takım 1 milyon lirayı cebine attı: Çığlıklar havada uçuştu







1 MİLYON TL KAZANAN TAKIM







GECENİN UNUTULMAZ ANI

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde birleşme partisinin çok başka olacağına değinirken Survivor klasiklerinden olan 'Arkadaşına Sorduk' oynandı. Yarışmacılara farklı sorular sorulurken arkadaşları ise doğru yanıtı bulmaya çalıştı. Kendilerine yöneltilen sorulara arkadaşlarının cevabı sayı kazandırırken özellikle Nefise'nin arkadaşına takılan Ilıcalı, siz ikiniz anlaşıp başkalarıyla kavga ediyorsunuz cümlesi herkesi kahkahalara boğdu.Dün akşam oynana büyük ödül için heyecanlı bekleyiş başlarken kazanan taraf ise mavi takım oldu. Yarışmacılar büyük ödülü kendi aralarında bölüşecekler.Birleşme partisi sonrasında takımlarda değişiklikler yapılırken mavi takımda; Cansu, Özgür, Aziz, Merve, Ertuğ, Hail, Kardelen ve Alper yar almaktadır.Mavi takıda yer alan Kardelen ve arkadaşı Bahar ise en az doğru yanıtı veren ikili olarak dikkatleri çekti. 11 sorudan sadece 4 doğru yanıt bilen ikiliye Ilıcalı, öyle bir şey söyledi ki gülme krizlerine girildi. Bahar, o orada beyin sarsıntısı geçirmiş galiba sözlerine karşılık olarak Ilıcalı, sen Kardelen gelince beyin sarsıntısı geçirme sözleri olay oldu.