Survivor'da erken ayrılık ağızları açık bıraktı! Kimse onun eleneceğini tahmin etmiyordu: O hareketi Survivor'ını yaktı!







SURVİVOR 2023 SEZONA HIZLI BİR GİRİŞ YAPTI! ELENEN ADAY HERKESİ ŞOKA UĞRATTI







SURVİVOR'UN TÜRKİYE'DEKİ HİKAYESİ NEDİR? NE ZAMAN BAŞLADI?

Survivor'da sürpriz elenme! Kimse beklemiyordu.Survivor 2023 yarışması, ikinci eleme gecesiyle birlikte gerçekleşen oylama sonucunda Aleyna adadan ayrılmak zorunda kaldı. 25 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan bölümde, Acun Ilıcalı tarafından açıklanan noter onaylı SMS oyu sıralamasına göre en az oya sahip yarışmacı Aleyna oldu ve Survivor'a veda etti.Aynı gece yapılan ödül oyununda kadınlar yarışını 8-6 skorla ünlüler takımı kazandı, erkekler oyununu ise 8-3 skorla gönüllüler takımı kazandı. Bu zafer, ünlüler takımının ödül oyununu kazanmasına ve Dominik yerel sanatçılarının muhteşem performanslarını ve lezzetli empanada tabaklarını elde etmelerine neden oldu. Ayrıca, Acun Ilıcalı eleme konseyinde Survivor 2023 sezonu için normalin üstünde bir yedek yarışmacı sayısı olduğunu ve yarışmacıların mental bölümünde kendilerini koruyabilecekleri sorusunu sordu. Survivor yarışması, her dönemde ilgiyle takip edilen ve reyting rekorlarına imza atan bir program olarak devam ediyor.Survivor Türkiye, Türkiye'de yayınlanan bir reality TV programıdır. Program, 2000 yılında İsveç'te yayınlanmaya başladı ve dünya çapında birçok ülkede yayınlanmıştır. Türkiye'de ilk kez 2006 yılında yayınlanmaya başladı ve hala yayınlanmaktadır. Survivor Türkiye, bir grup yarışmacının adada ya da benzersiz bir ortamda hayatta kalma becerilerini test etmeye çalıştığı bir yarışma programıdır. Yarışmacılar, çeşitli görevler ve oyunlar aracılığıyla kendilerini kanıtlamaya çalışırlar ve sonunda bir kazanan belirlenir. Program, yarışmacıların adada ya da benzersiz bir ortamda hayatta kalma becerilerini test etmeye çalıştığı bir yarışmadır. Yarışmacılar, çeşitli görevler ve oyunlar aracılığıyla kendilerini kanıtlamaya çalışırlar ve sonunda bir kazanan belirlenir. Program, yarışmacıların adada ya da benzersiz bir ortamda hayatta kalma becerilerini test etmeye çalıştığı bir yarışmadır. Yarışmacılar, çeşitli görevler ve oyunlar aracılığıyla kendilerini kanıtlamaya çalışırlar ve sonunda bir kazanan belirlenir.