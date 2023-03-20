Survivor'da herkesi gözyaşına boğan veda! Durumu çok ağır: Apar topar Türkiye'ye gönderildi







SURVİVOR'DA ELENEN İSİM ŞOKE ETTİ







'ZEYNEP'İN SAKATLIĞI KISA SÜREDE TEDAVİ EDİLEMEYECEK'

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da yine beklenmedik bir veda yaşandı. Sevilen yarışmacı apar topar Türkiye'ye gönderildi. İşte ayrıntılar...TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor, tüm Survivor sezonlarından oldukça zor geçmeye devam ediyor. Zorlu Survivor sezonunda yaşanan olaylar, yarışmacıları psikolojik ve fiziksel olarak daha da zorluyor. İşte ünlüler takımından Zeynep, yaşadığı sakatlık nedeniyle adadan veda eden isim oldu.Dün akşam yapılan konseyde Acun Ilıcalı, Zeynep'in sakatlığını kısa sürede tedavi edilemeyeceğini söyledi. Ayrıca Zeynep'in, geçirdiği sakatlıktan ötürü de ameliyat olması gerektiğini de açıkladı. Yaşadığı sakatlıktan ötürü Zeynep'in adadan ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen Ilıcalı, adadakiler ve izleyiciler tarafından sevilen bir isim olduğunu söyledi.