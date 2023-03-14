Survivor'da kan gövdeyi götürdü! Ekranda yayınlanmayan görüntüler ortaya çıktı: Asena ile Merve savaşı alevlendi! Tek yön uçak bileti...







SURVİVORDA OLAYLAR KARIŞTI

SENEM ADAYA VEDA ETTİ







SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Survivor Asena ve Merve'nin kavgası olay olurken televizyonda verilmeyen skandal görüntüler ortaya çıkarken televizyoncu Acun Ilıcalı o kişilerin biletini kesti. Takımlar arasında rekabet devam ederken kıyasıya mücadele üzerine dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Zorlu parkurlar yarışmacıları heyecanlandırırken ortalık karıştı. Eleme adayı olarak konseyde ünlüler takımından çıktı.Dokunulmazlık oyununun kıyasıya mücadelesi geride kalırken ünlüler takımından Cansu eleme adayı olarak çıkartıldı. Acun Ilıcalı'nın mavi takımda yaşanan kavga sonrasında acil konsey toplantısı yapıldı. İki yarışmacının yarışma kurallarını zorlayacak derecede olayların yaşanması üzerine arkadaşlarla görüşmedim ve bir toplantı yapamadım bu konsey eleme konseyindeyken acil durum olarak konseyin oluşturulduğu belirtildi.Gönüllüler takımında sular durulmazken Senem'in ayrılık kararı almasıyla Ilıcalı'nın açıklamaları karşısında yarışmacılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Acun Ilıcalı, mavi takıdan Senem'in yaşanan olaylardan sonrasında Survivor'a devam etmeyeceğini açıkladı. Kavganın yaşandığı iki isim Asena ve Merve arasında ciddi olayı sonrasında Senem adaya devam edemeyeceğini belirtti.Acun Ilıcalı açıklamaları sonrasında izleyicilerden tepkiler büyüdü. İkiye bölünen izleyiciler Senem ve Asena'nın destekçilerinden yeni gelişmelere karşılık çok kızgın paylaşımlar yapılırken sevmeyenler de doğru karar olarak yorumlandı. Survivor'a Asena ve Merve kavgası damga vururken ateş başındayken Merve'ye söylenenler ortalığı karıştırdı. Asena, Merve'ye döveceğim seni burda sen kiminle muhatap oluyorsun? ifadelerini kullanarak temaslar başladı. Senem kavgada ortaya girerek ortalık iyice alevlendi. Merve Asena'ya karşılık olarak ''Allah Allah dövsene, şunu üstümden alır mısınız?'' ifadelerini kullandı.