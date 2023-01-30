TV Programları
30 Ocak 2023 - 11:50

Survivor'da kimse o ismin vedasını beklemiyordu! Yusuf Güney'in elendiği mi, diskalifiye mi oldu? Ünlüler takımında yaprak dökümü sürüyor!

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor bu sezonda ilk bölümlerden sular durulmaz hale geldi. Ünlüler kadrosunda yer alan Yusuf Güney ile ilgili karar açıklandı. Konseyde Yusuf Güney'in yer almadığı dikkatleri çekerken konu hakkında açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi.

TV Programları
30 Ocak 2023 - 11:50
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Survivor'da kimse o ismin vedasını beklemiyordu! Yusuf Güney'in elendiği mi, diskalifiye mi oldu? Ünlüler takımında yaprak dökümü sürüyor!
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Milyonlarca izleyicinin merak ettiği ''Survivor Yusuf Güney elendi mi, diskalifiye mi oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yusuf Güney ile ilgili karar Survivor'un son bölümüne damgasını vurdu. Ünlüler takımında yer alan şarkıcı Güney, resmen adaya veda etti. Survıvor izleyicisi bunu beklemiyordu.

Survivor yeni sezonda en dikkat çeken yarışmacılardan olan Seçkin ve Berdan Mardini'nin ilk bölümler sonrasında veda ettiği açıklandı. Survivor'un zorlu şartları yarışmacıları derinden etkilerken Yusuf Güney'in de adaya veda etmesi kafaları karıştırdı.

SURVİVOR YUSUF GÜNEY ELENDİ Mİ?



Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı konsey üzerinde çeşitli açıklamalarda bulundu. Yusuf Güney'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Bu sene direnç senesi olduğuna vurgu yapan Ilıcalı, şartların zorluğunu bir kere daha tekrarlarken Güney'in vedalaşmak için arkadaşlarının yanına gideceği bilgisini verdi.

Survivor Yusuf Güney elendi mi

YUSUF GÜNEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1984 yılında dünyaya gelen Güney, Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da ikametgah eden Güney, ilk albümüyle beraber tanınır hale geldi. Londra'da özel bir şirket üzerinde genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılında Türk pop müzik sanatçısı olan Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla beraber müzik camiasında ilk adımlarını attı. 2008 yılında ilk bestesi olan "Aşk-ı Virane" ile adını duyurmaya başlarken Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete daha imza atarak adını duyurmaya başladı.

YUSUF GÜNEY ŞARKILARI

Hazin

Unut Onu Kalbim

Heder Oldum Aşkına

Hadi Aşkım

Aşkım Aşklarından Bulasın

Çak Bi Beşlik

Serserin Oldum Yeni

Kopamam Senden

Sualsiz

Yüreğim Yanıyor

Sevdaluğun Sarmadı

Aşka İnat

Melekler Seni Bana Yazmış

Kaptan

Dayan Bu Gönül

Beni Benden Alırsan

Sensiz Olmuyor 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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