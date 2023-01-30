Survivor'da kimse o ismin vedasını beklemiyordu! Yusuf Güney'in elendiği mi, diskalifiye mi oldu? Ünlüler takımında yaprak dökümü sürüyor!







SURVİVOR YUSUF GÜNEY ELENDİ Mİ?







YUSUF GÜNEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

YUSUF GÜNEY ŞARKILARI

Milyonlarca izleyicinin merak ettiği ''Survivor Yusuf Güney elendi mi, diskalifiye mi oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yusuf Güney ile ilgili karar Survivor'un son bölümüne damgasını vurdu. Ünlüler takımında yer alan şarkıcı Güney, resmen adaya veda etti. Survıvor izleyicisi bunu beklemiyordu. Survivor yeni sezonda en dikkat çeken yarışmacılardan olan Seçkin ve Berdan Mardini'nin ilk bölümler sonrasında veda ettiği açıklandı. Survivor'un zorlu şartları yarışmacıları derinden etkilerken Yusuf Güney'in de adaya veda etmesi kafaları karıştırdı.Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı konsey üzerinde çeşitli açıklamalarda bulundu. Yusuf Güney'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Bu sene direnç senesi olduğuna vurgu yapan Ilıcalı, şartların zorluğunu bir kere daha tekrarlarken Güney'in vedalaşmak için arkadaşlarının yanına gideceği bilgisini verdi.1984 yılında dünyaya gelen Güney, Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da ikametgah eden Güney, ilk albümüyle beraber tanınır hale geldi. Londra'da özel bir şirket üzerinde genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılında Türk pop müzik sanatçısı olan Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla beraber müzik camiasında ilk adımlarını attı. 2008 yılında ilk bestesi olan "Aşk-ı Virane" ile adını duyurmaya başlarken Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete daha imza atarak adını duyurmaya başladı.Hazin Unut Onu Kalbim Heder Oldum Aşkına Hadi Aşkım Aşkım Aşklarından Bulasın Çak Bi Beşlik Serserin Oldum Yeni Kopamam Senden Sualsiz Yüreğim Yanıyor Sevdaluğun Sarmadı Aşka İnat Melekler Seni Bana Yazmış Kaptan Dayan Bu Gönül Beni Benden Alırsan Sensiz Olmuyor