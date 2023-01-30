Survivor'da kimse o ismin vedasını beklemiyordu! Yusuf Güney'in elendiği mi, diskalifiye mi oldu? Ünlüler takımında yaprak dökümü sürüyor!

Milyonlarca izleyicinin merak ettiği ''Survivor Yusuf Güney elendi mi, diskalifiye mi oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yusuf Güney ile ilgili karar Survivor'un son bölümüne damgasını vurdu. Ünlüler takımında yer alan şarkıcı Güney, resmen adaya veda etti. Survıvor izleyicisi bunu beklemiyordu. Survivor yeni sezonda en dikkat çeken yarışmacılardan olan Seçkin ve Berdan Mardini'nin ilk bölümler sonrasında veda ettiği açıklandı. Survivor'un zorlu şartları yarışmacıları derinden etkilerken Yusuf Güney'in de adaya veda etmesi kafaları karıştırdı.
SURVİVOR YUSUF GÜNEY ELENDİ Mİ?
Dün akşam yayınlanan yeni bölümde Acun Ilıcalı konsey üzerinde çeşitli açıklamalarda bulundu. Yusuf Güney'in Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Bu sene direnç senesi olduğuna vurgu yapan Ilıcalı, şartların zorluğunu bir kere daha tekrarlarken Güney'in vedalaşmak için arkadaşlarının yanına gideceği bilgisini verdi.