Survivor'da olay var! 'Yediğim dayak yanıma kaldı' dedi, ne var ne yok parçaladı! Acun Ilıcalı 'izin vermeyeğim...'







ADETA ÇİLEDEN ÇIKTI







ACUN UYARDI! "CANAVARLAŞMANA İZİN VERMEYECEĞİM"

Acun Ilıcalı'nın sözleriyle, Survivor tarihinin en zorlu sezonunda yarışmacılar büyük bir mücadele içinde. Her bölümde farklı zorluklarla karşılaşan yarışmacılar, bu akşam gerilimi doruğa çıkaran bir olayla karşı karşıya kaldılar. Eleme konseyinin yapıldığı akşamda, Merve ve Asena arasındaki tartışma büyük yankı uyandırdı. Merve ve Asena, bir oyun sırasında rakip takımlarda karşı karşıya geldiler. Asena'nın oyunu kazanması, Merve'yi oldukça sinirlendirdi. Asena'nın gülmesi ise bardağı taşıran son damla oldu ve Merve sinir krizi geçirdi. Takım arkadaşları Halil ve Ertuğ, Merve'yi sakinleştirmek için ellerinden geleni yaptılar.Survivor'da bugün yaşanan olaylardan biri, Merve'nin Asena ile olan kavgasında fiziksel şiddete maruz kalması ve sonrasında yaşadığı krizdi. Yarış sonrasında Asena'nın kendisine gülmesi ve kazanma sevinci yapmasıyla çileden çıkan Merve, oyun alanını dağıtarak alandan çıktı ve "Buraya bunun için mi geldim ben?" diyerek isyan etti. Takım arkadaşları Halil ve Ertuğ'un sakinleştirme çabalarına rağmen ağlayarak alandan ayrılan Merve, kendisine olan saygısını kaybettiğini ve faul yapmaması için uyarılarda bulunduğunu dile getirdi.Konseyde ise Acun Ilıcalı, Asena'yı kesin bir dille uyardı ve "Survivor dışında gayet sempatiksin ama burada canavarlaşmana izin vermeyeceğim" dedi. Yaşanan bu olayların ardından, yarışmacıların stres seviyesi ve gerginlikleri yüksek bir şekilde devam etti.