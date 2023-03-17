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17 Mart 2023 - 12:24

Survivor'da sansür ekranı kapladı! Acun Ilıcalı izleyicilere göstermek istemedi: Yarışmacının o hali şaşkına çevirdi

TV8 ekranlarının sevilen yarışmasında rekabet tüm hızıyla devam ederken bir yarışmacının başına gelenler ekranları sansüre kapladı. Üstü başı kanlar içerisinde kalan yarışmacı ekran başındaki izleyicileri tedirgin etti. Survivor da hangi ismin başına gelenler korkuttu? İşte detaylar...

TV Programları
17 Mart 2023 - 12:24
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Survivor'da sansür ekranı kapladı! Acun Ilıcalı izleyicilere göstermek istemedi: Yarışmacının o hali şaşkına çevirdi
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Sunuculuğu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor yarışmasında öyle bir şey oldu ki resmen yürekler ağza geldi. Ekranlara gelecek olan bölüm için heyecan üst seviyelerde yer alırken özellikle o yarışmacının başına gelenler kan gövdeyi götürdü. Yarış sırasında fena bir sakatlık geçiren yarışmacının üstü başı kanla doldu. Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde.

Survıvor Ertuğ sakatlık



Survıvor'un 40. bölümünde yaşanan sakatlık herkesi korkuturken yedeklerden gelen ünlüler takımında ki Ertuğ, oyun sırasında kafasını çarpması sonucunda kanlar sansürlere neden oldu. Ne olursa olsun yarışmasına devam edecek olan Ertuğ'u takım arkadaşları uyardı. Ertuğ'un tüm yüzü kan yığınına dönerken Murat Ceylan'ın düdüğüyle oyun durdu. Yaşanan korku dolu anlar sonrasında Ertuğ'un yarışmaya devam edip edemeyeceği araştırılmaya başlandı.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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