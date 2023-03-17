Survivor'da sansür ekranı kapladı! Acun Ilıcalı izleyicilere göstermek istemedi: Yarışmacının o hali şaşkına çevirdi













Sunuculuğu Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor yarışmasında öyle bir şey oldu ki resmen yürekler ağza geldi. Ekranlara gelecek olan bölüm için heyecan üst seviyelerde yer alırken özellikle o yarışmacının başına gelenler kan gövdeyi götürdü. Yarış sırasında fena bir sakatlık geçiren yarışmacının üstü başı kanla doldu. Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde.Survıvor'un 40. bölümünde yaşanan sakatlık herkesi korkuturken yedeklerden gelen ünlüler takımında ki Ertuğ, oyun sırasında kafasını çarpması sonucunda kanlar sansürlere neden oldu. Ne olursa olsun yarışmasına devam edecek olan Ertuğ'u takım arkadaşları uyardı. Ertuğ'un tüm yüzü kan yığınına dönerken Murat Ceylan'ın düdüğüyle oyun durdu. Yaşanan korku dolu anlar sonrasında Ertuğ'un yarışmaya devam edip edemeyeceği araştırılmaya başlandı.