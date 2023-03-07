Survivor'da şaşırtan veda! Kimse bu kadar erken beklemiyordu: O isim yolun sonuna geldi!













Survivor 2023'ün yayınlanan son bölümünde, eleme konseyi yapılmadan evvel, iki takım ödül oyunu oynadı. Ödül oyununun ardınan Acun Ilıcalı'nın sunumuyla eleme gecesi heyecanı yaşandı. Elemede yer alan isimler ise; Barış, Murat, Buse ve Aysu oldu. Acun Ilıcalı yapımcılığında izleyicilere sunulan Survivor'da 6 Mart günü hangi ismin adadan ayrıldığı merak ediliyor. Elemeden önce gerçekleştirilen ödül oyununda çetin mücadele veren her iki takım arasından kimin ayrıldığı konuşulanlar arasında. Elemede; Barış, Murat, Buse ve Aysu aday oldular.Heyecanlı eleme gecesi evvelinde gerçekleştirilen ödül oyununda her iki takım da çetin bir mücadele gösterdi. Bu mücadelenin sonucunda ise kazanan takım Gönüllüler oldu. Ödül olarak ise yemek kazandılar.6 Mart 2023 günü Dokunulmazlık Oyunu neticesinde aday olan Barış, Murat, Buse ve Aysu arasında Aysu adadan ayrılan isim oldu.