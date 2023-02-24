Survivor'da şoke eden veda! Kimse onun gitmesini beklemiyordu: Adadan ayrılan o isim oldu







SURVİVOR SON KONSEYİ







Televizyon ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor ile ilgili seyirciler araştırmalarına devam ediyor. Peki son olarak yarışmaya hangi isim veda etti? Hangi takım dokunulmazlık oyununu kazandı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.2023 Survivor yarışmasında yarışmacıların mücadelesi sürerken dokunulmazlık oyununda ilk turu Gönüllüler takımının, ikinci turu ise Ünlüler takımının kazandığı öğrenildi. Son olarak yapılan yarışmayı ise Gönüllüler takımı kazandı. Son gelen haberlere göre ise Çağla, yarışma esnasında yaptığı riskli hareket sonrasında küçük bir sakatlık yaşadı.Yarışma sonrasında Murat Ceylan Çağla ile ilgili durumu takım arkadaşlarına bildirdi ve olayın sıcağı sıcağına doktor tarafından müdahalesi yapıldığını, Çağla'nın kırıkları olduğundan şüphe edildiğini, Çağla'nın sağlığı ile ilgili doktorların elinden geleni yaptığını ancak şimdilik Çağla'nın durumu ile ilgili net bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Bu hafta ise yapılan konsey sonrasında Elanur, Barış Telli, Fatih, Tunga ve Batuhan potaya girmiş ve Tunga adaya veda etmişti.