TV Programları
28 Mart 2023 - 11:23

Survivor'da takımlar baştan sona değişti! O yarışmacı gözyaşları içerisinde isyan etti: Bakın hangi yarışmacı hangi takıma gitti!

Survivor yarışması tüm heyecanıyla devam ederken Acun Ilıcalı alınan yeni kararı paylaştı! Peki takımlar neden değiştirildi? Tüm detaylar haberimizde.

TV Programları
28 Mart 2023 - 11:23
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Survivor'da takımlar baştan sona değişti! O yarışmacı gözyaşları içerisinde isyan etti: Bakın hangi yarışmacı hangi takıma gitti!
TAKİP ETTAKİP ET


2023 Survivor yarışması heyecanı sürerken yavaş yavaş sona gelindi. Peki yarışmada takımlar neden değişti? Kimler hangi takıma geçti? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR TAKIMLAR DEĞİŞTİ

Survivor 2023 yarışmasında heyecan aralıksız sürerken Acun Ilıcalı konsey esnasında takımların karıştırıldığını duyurdu. Birçok yarışmacı bu duruma üzülürken Merve takımı değiştiği için gözyaşlarına hakim olamadı. Acun Ilıcalı Merve'nin çok üzülmesi sonrasında dilerse Buseyle takımını değiştirebileceğini söyledi ancak Merve kabul etmedi. Acun Ilıcalı tarafından bildirilen karar sonrasında yeni takımlar şu şekilde belirlendi;



Acun Ilıcalı Survivor Takımlar Değiştirildi

-Mavi takım: Özgür, Aziz, Merve, Ertuğ, Cansu, Halil, Kardelen ve Alper

-Kırmızı takım: Kürşat, Murat Eken, Asena, Nefise, Yusuf, Barış ve Osmancan 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ