Survivor'da takımlar baştan sona değişti! O yarışmacı gözyaşları içerisinde isyan etti: Bakın hangi yarışmacı hangi takıma gitti!







SURVİVOR TAKIMLAR DEĞİŞTİ







2023 Survivor yarışması heyecanı sürerken yavaş yavaş sona gelindi. Peki yarışmada takımlar neden değişti? Kimler hangi takıma geçti? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Survivor 2023 yarışmasında heyecan aralıksız sürerken Acun Ilıcalı konsey esnasında takımların karıştırıldığını duyurdu. Birçok yarışmacı bu duruma üzülürken Merve takımı değiştiği için gözyaşlarına hakim olamadı. Acun Ilıcalı Merve'nin çok üzülmesi sonrasında dilerse Buseyle takımını değiştirebileceğini söyledi ancak Merve kabul etmedi. Acun Ilıcalı tarafından bildirilen karar sonrasında yeni takımlar şu şekilde belirlendi;-Mavi takım: Özgür, Aziz, Merve, Ertuğ, Cansu, Halil, Kardelen ve Alper -Kırmızı takım: Kürşat, Murat Eken, Asena, Nefise, Yusuf, Barış ve Osmancan