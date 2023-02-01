Survivor'da yaprak dökümü! O yarışmacılar da şartlara dayanamadı: Acun Ilıcalı kurduğu kadroya pişman oldu!







SURVİVOR 2023 YENİ ELENEN İSİM







TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından Survivor 2023 bu sene de bomba gibi başladı. Ancak ada şartlarından dolayı dayanamayan birçok isim adaya kendi isteğiyle veda etti. Bu kez adadan ayrılan isim kim olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Survivor 2023 yarışmasında bu hafta dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti. Aralarında eleme yapan takımdan Aziz ve Gizem Avcı potaya girdi. Performans yarışmasını kazanan Özgür ise Tunga'yı da potaya dahil etti. Aynı zamanda oylarla birlikte potaya giren isimlerden biri de Senem oldu.Son zamanlarda ise birkaç isim birden ada şartlarından dolayı yarışmadan istekleriyle ayrılmıştı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz konseyde yine bir ismin adadan ayrılmak istediğini, o isimle konuşmaların devam ettiğini, eğer ikna edemezse adaya veda edeceğini belirtti. Acun Ilıcalı yarışmacılar ayrılsa da yarışmanın kurallarının bu olduğunu, şartları ve kuralları değiştirmeyeceğini de belirtti.