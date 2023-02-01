MAGAZİN
01 Şubat 2023 - 20:18

Survivor'da yaprak dökümü! O yarışmacılar da şartlara dayanamadı: Acun Ilıcalı kurduğu kadroya pişman oldu!

Survivor 2023 yarışmasının yeni başlamasına rağmen birçok isim şartlar dolayısıyla adaya veda etti. Peki yarışmaya bu sefer veda eden isim kim oldu? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
01 Şubat 2023 - 20:18
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Survivor'da yaprak dökümü! O yarışmacılar da şartlara dayanamadı: Acun Ilıcalı kurduğu kadroya pişman oldu!


TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından Survivor 2023 bu sene de bomba gibi başladı. Ancak ada şartlarından dolayı dayanamayan birçok isim adaya kendi isteğiyle veda etti. Bu kez adadan ayrılan isim kim olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR 2023 YENİ ELENEN İSİM

Survivor 2023 yarışmasında bu hafta dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kaybetti. Aralarında eleme yapan takımdan Aziz ve Gizem Avcı potaya girdi. Performans yarışmasını kazanan Özgür ise Tunga'yı da potaya dahil etti. Aynı zamanda oylarla birlikte potaya giren isimlerden biri de Senem oldu. 



Survivor 2023 Ayrılan İsimler Kimler Oldu

Son zamanlarda ise birkaç isim birden ada şartlarından dolayı yarışmadan istekleriyle ayrılmıştı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz konseyde yine bir ismin adadan ayrılmak istediğini, o isimle konuşmaların devam ettiğini, eğer ikna edemezse adaya veda edeceğini belirtti. Acun Ilıcalı yarışmacılar ayrılsa da yarışmanın kurallarının bu olduğunu, şartları ve kuralları değiştirmeyeceğini de belirtti. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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