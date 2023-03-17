Survivor'da yıkan ayrılık! Acun Ilıcalı affetmedi, biletini kesti: O isim ağlayarak yarışmaya veda etti!

Survivor yarışması heyecanı devam ederken deprem felaketi yaşanması sebebiyle yayınlara ara verilmişti. Bu sebeple Acun Ilıcalı yarışmanın hızlanacağını duyurdu. Peki son olarak yarışmadan kim elendi? Birleşme partisi ne zaman? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SURVİVOR SON ELENEN İSİMSurvivor 2023 yarışması kapsamında son olarak yarışmalar iletişim ödülü kazanmak için mücadele etti. Yarışmada yarışmacıların güç ve dengeleri ölçüldü ve en iyiler mücadelesi sonrasında iletişim oyununu Ünlüler takımı kazandı. Survivor son dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya Cansu, Aziz, Alper, Fatih girmişti. Bu hafta elenen isim belli oldu. Acun Ilıcalı SMS oyları kapsamında yarışmaya Fatih'in elendiğini duyurdu.
Fatih Survivor yarışmasının uzun zamandır hayali olduğunu, adada çok güzel şeyler yaşadığını ve bir hayalini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını paylaştı. Elenen isim bildirildikten sonra Acun Ilıcalı birleşme partisi ile ilgili de bilgi verdi. Ilıcalı, 12 Mart tarihinde birleşme partisinin iki hafta erkene çekildiğini duyurdu. Ancak kötü haber birleşme partisine kadar elemede 3 yarışmacının veda edeceği oldu. Belirlenen 3 yarışmacı birleşme partisinden bir gün önce adaya veda edecek ve elemeler hızlandırılacak.