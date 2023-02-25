Survivor'dan acı haber! O isim ağlayarak çıktı: Deprem haberi gelir gelmez...

6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında televizyon yayın akışlarına ara verilmişti. Ancak en çok merak edilen konulardan biri de Survivor yarışmacılarının depremden haberi olup olmadığı oldu. Survivor yarışmacılarına acı haber konseyde verildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SURVİVOR YARIŞMACILARINA DEPREM HABERİ6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında televizyon yayın akışlarına yaklaşık 2 hafta süreyle ara verilmişti. Survivor yarışması 21 Şubat tarihinde yayınlanmaya başladı. İnsanlar merakla Acun Ilıcalı'nın yarışmacılara deprem haberini verip vermediğini araştırırken acı haber yarışmacılara konsey esnasında verildi. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına göre deprem felaketi sonrasında çekimlere ara verildiği öğrenildi.
Acun Ilıcalı, çekimlerin bir süre devam etmediğini, ülkede büyük bir deprem yaşandığını ve 10 ilin derinden etkilendiğini, bütün yarışmacıların aileleriyle konuşulduğunu ve yakın akrabalarında bir can kaybı olmadığını, ülke olarak zor durumda olunduğunu, yarışmacılara iletişim serbestliği tanınacağını, isteyenin akrabasıyla görüşebileceğini, çekimlere ara verildiğini, yarışmacıların evde kalacağını, zor bir dönem olduğunu, diğer detayların yarışmacılarla paylaşılacağını söyledi. Ünlüler takımında bulunan Aysu Keskin'in deprem felaketinde en yakın arkadaşını kaybettiği iddia edilmişti. Konsey esnasında haberi öğrenen Aysu Keskin ağlayarak konseyden ayrıldı.