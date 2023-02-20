Survivor'dan acı haber ulaştı! O yarışmacının en yakını depremde hayatını kaybetti! Apar topar döndüler













Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremler, birçok ilde geniş çaplı yıkıma neden oldu ve binlerce insan hayatını kaybetti. Yaşanan afet, deprem bölgesindeki afetzedelerin yaralarını sarmak için büyük bir çaba gösterilmesini gerektiriyor. Bu zorlu süreçte, tüm televizyon kanalları olağan yayın akışından çıktı ve deprem bölgesindeki son gelişmeleri anbean aktarıyor. Ancak, sosyal medyada, Survivor 2023 yarışmacılarına depremin önceden bildirildiği ve bir yarışmacının yakın arkadaşının hayatını kaybettiği iddiaları dolaşıyor.Whitevivor isimli bir hesap tarafından yapılan açıklamada, Aysu isimli bir yarışmacının çekilmek zorunda kaldığı belirtiliyor. İddialara göre, Aysu'nun en yakın arkadaşı depremde hayatını kaybetmiş ve bu nedenle yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştır.Survivor, Türkiye'de meydana gelen büyük depremler sonrası normal yayın akışından çıkmıştır. Bu doğrultuda, 2023 sezonunun yeni bölümlerine asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin ardından bir süre ara verilmiştir. Türkiye'de yaşanan depremler, tüm ülkede olduğu gibi Survivor programını da etkilemiş ve program yayın akışında değişikliğe gidilmesine neden olmuştur. Bu süre zarfında, programın yayın tarihleri ile ilgili kesin bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, Survivor hayranları, programın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı konusunda yakın zamanda bir açıklama beklemektedirler. Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından, Survivor 2023 yarışmacılarının depremi önceden bildikleri ve programdan haberdar edilmedikleri iddiası ortaya atılmıştı. Bu iddia, bir süre boyunca merak konusu haline gelmişti. Ancak, bu iddianın gerçeği yansıtıp yansıtmadığı konusunda henüz kesin bir açıklama yapılmamıştır.Milli basketbolcu Aysu Keskin, 15 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1,77 cm boyundaki Aysu Keskin, guard pozisyonunda oynamaktadır. Survivor 2023 yarışmasında, Ünlüler takımında yer almaktadır. Kariyerine 2013 yılında TED Ankara Kolejliler takımında başlayan Aysu Keskin, sonrasında Türkiye Basketbol Ligi'nde yer alan farklı takımlarda da forma giymiştir. Aynı zamanda Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı'nın da bir üyesi olan Aysu Keskin, başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Aysu Keskin'in kariyeri, 2013 yılında TED Ankara Kolejliler'de başlamıştır. Daha sonra Orduspor, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor, İzmit Belediyespor ve Uludağ Basket Nilüfer BSD gibi farklı takımlarda da forma giymiştir. Aysu Keskin, basketbol kariyerindeki başarılı performansıyla tanınmaktadır ve Türkiye Kadın Milli Basketbol Takımı'nın da bir üyesidir.