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21 Kasım 2022 - 12:51

Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail Balaban nikah masasına oturdu!

TV8 kanalının en sevilen yarışmaları arasında yer alan Survivor, her sezon programa damgasını vururken, yarışmacılar da sık sık gündemi meşgul ediyor. Survivor 2021 sezonunda gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğa uzanan İsmail Balaban, gönüllüler takımında yer alan İlayda Şeker ile evlilik dünyasına adım attı. Detaylara haberimizden göz atabilirsiniz...

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21 Kasım 2022 - 12:51
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Survivor'dan nikah masasına uzanan yolculuk! İlayda Şeker ve İsmail Balaban nikah masasına oturdu!


Ekranlarının en iddialı yarışmaları arasında yer alan Survivor, hem bölümleri ile hem de yarışmacıları ile adından sık sık söz ettirmekten geri kalmıyor. Survivor 2021 sezonunun başarılı isimleri arasında olan İsmail Balaban yarışmada şampiyonluğa uzandı. Gönüllü ekip üyesi İlayda Şeker ile arkadaşlıkları aşka dönüşünce ikili, ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. İşte detaylar...

İlayda Şeker ve İsmail Balaban evlendi

1 GÜN NİŞANLI KALDILAR



Survivor 2021'in şampiyonu İsmail Balaban, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde iki kez başpehlivan oldu. Survivor 2021 gönüllüler takımında yarışan İlayda Şeker ile arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüşmesinin ardından çift, dün akşam düzenlenen aile töreninde evliliğe ilk adımı attı. Bir gün nişanlı kalan çift, ardından Ürgüp'te bekarlığa veda partisi ve nikah kıydı. Survivor 2021 sezonunda İsmail Balaban, Gamze Atakan ile nişanlanarak şampiyon oldu. Aldığı şampiyonlukla gündemi derinden sarsan İsmail Balaban, özel hayatıyla da uzun süre magazin gündeminde adından söz ettirdi.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban evlendi

EVLENDİLER

Yarışmanın ardından 35 yaşındaki Balaban, yarışmada arkadaş olduğu İlayda Şeker ile tanıştı ve çiftin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. Sürpriz bir aşk yaşayan çift gündemdeki yerini alırken hayranlarını da şaşırttı. Sosyal medyada adından söz ettiren İlayda Şeker bayram harçlığı olarak altın taşırken, doğum gününe araba alımı da dahil oldu. Bir gün önce nişanlanan çift, nişan fotoğraflarıyla sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

İlayda Şeker ve İsmail Balaban evlendi

Nişanın ertesi günü Ürgüp'te kına gecesi ve nikah yapan çift şimdi de düğün fotoğraflarıyla gündemi derinden sarstı. İlayda Şeker ve İsmail Balaban çiftinin mutlu günlerinden kareler kısa sürede viral olsa da çiftin zeybek oynadığı anlar yoğun ilgi gördü.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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