MAGAZİN
24 Kasım 2022 - 23:20

Survivor'dan sonra sporu bırakmıştı! Nagihan Karadere artık bu işi yapacak

Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere yeni bir meslek ile şansını deniyor. İşte Nagihan'ın yeni işi...

MAGAZİN
24 Kasım 2022 - 23:20
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Survivor'dan sonra sporu bırakmıştı! Nagihan Karadere artık bu işi yapacak


Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran milli atlet Nagihan Karadere, yarışmanın ardından yeni mesleğini sosyal medya hesabından duyurdu. Yeni mesleğini duyanlar şaştı kaldı.

Nagihan Karadere mesleğini değiştirdi!

Survivor’a daha önce üç kez katılan Nagihan Karadere, finale kadar gelip bir türlü şampiyon olamamıştı. Performansıyla her seferinde şampiyon adayı olarak gösterilen Karadere, 2022 sezonunda Nisa’nın birinci seçilmesiyle şoka uğramıştı. All Star sezonunda şampiyonluğu yakalayamayan isim bir daha Survivor’a katılmayacağını açıklamıştı.



Yarışmadan sonra bir süre gözden kaybolan Nagihan Karadere, yeni mesleğini takipçilerine duyurdu. Nişantaşı’nda bir güzellik salonu açtığını duyuran Karadere, burada protez tırnak hizmeti vereceğini söyledi. Karadere’ye eski Survivor yarışmacıları Birsen Bekgöz, Hasan Yalnızoğlu ve Gonca Janset gibi isimlerden tebrik mesajı yağdı.

Öte yandan Survivor 2022 sezonuna Nagihan Karadere damga vurmuştu. Yarışmacılardan Hikmet Tuğsuz, Nagihan’ın doping kullandığı için sporu bıraktığını iddia etmiş ve Acun Ilıcalı konuya müdahale etmişti.

nagihan

Nagihan iddiaların asılsız olduğunu söylemiş ancak iki ismin arasındaki sular bir türlü durulmamıştı. Nagihan Karadere şampiyon adayı gösterilirken bir anda yarışmadan elenmesi şoka uğratmıştı. Ünlü isim 3 kez katıldığı yarışmada birincilik elde edemeyince bir daha Survivor’a katılmayacağını sevenlerine duyurmuştu.

Nagihan Karadere Survivor macerası sona erdikten sonra yeni bir işe atıldı. Ünlü isim artık bir güzellik merkezi işletecek. Son dönemde birçok ismin güzellik merkezi açmasıyla popüler hale gelen sektörde Nagihan da yer alacak. Ünlü isim sosyal medyadaki kitlesini güzellik merkezinde kullanacak.

Nagihan Karadere’nin yeni işi takipçilerinden tam not aldı. Paylaşım yapan Nagihan’a beğeni ve tebrik mesajları yağdı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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