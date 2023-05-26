Survivor Duygu Bal mini şortuyla bacak şovu yaptı! Eski voleybolcunun cesur halleri dikkat çekti













Survivor yarışmasının ünlü ismi Duygu Bal, nefes kesen bacaklarını sergilediği bir gösteriyle yeniden gündeme oturdu! Eski voleybolcu olan Duygu Bal'ın mükemmel formu, hayranlarından büyük beğeni topladı. Survivor'da elde ettiği popülerlikle geniş bir kitleye ulaşan Bal, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanarak paylaştığı gönderiyle dikkatleri üzerine çekti. Özellikle bacaklarına odaklanan gönderi, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve çok beğenildi.Türkiye'de izlenme rekorları kıran Survivor yarışmasıyla tanınan Duygu Bal, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlarla sürekli olarak gündeme geliyor. Profesyonel voleybol kariyerini sonlandırmasının ardından farklı bir sektöre adım atan ünlü isim, paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Instagram'da 535 bin takipçisi bulunan güzel, yine hayranlarını heyecanlandıracak bir pozla büyük ilgi gördü. Sosyal medyada cesur paylaşımlarıyla öne çıkan Duygu Bal'ın bacaklarını ve kusursuz fiziğini sergilediği poz, takipçilerinden tam not aldı. 2014 yılı Kasım ayında profesyonel voleybol kariyerine son veren ünlü ismin, düzgün formunu korumaya devam etmesi hayranlarının dikkatinden kaçmadı.Duygu Bal, göz alıcı performansıyla izleyicilerin kalbini kazandığı Survivor'dan sonra sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Profesyonel spor hayatını geride bırakmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen, formunu korumayı başarıyor. Ünlü isim, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafa yine binlerce beğeni ve yorum aldı. Eski Survivor yarışmacısı, mini şortuyla poz vererek takipçilerinin karşısına çıktı. Mükemmel bacakları ve sporcu görünümüyle dikkat çeken Duygu Bal'ın bu paylaşımı, sosyal medyadaki hayranlarının beğenisini kazandı. Duygu Bal, Survivor yarışmasına katıldığı 2014 yılından itibaren en sevilen yarışmacılardan biri haline geldi ve adını geniş kitlelere duyurdu. Eski voleybolcu olan Bal, Emlak Toki, Vakıfbank Güneş Sigorta, Riso Scotti Pavia ve Fenerbahçe gibi takımlarda da forma giyerek sporda başarılı bir kariyer elde etmişti. Ancak Survivor deneyiminden sonra oyunculuk ve ticaret alanlarıyla ilgilenmeye başlayan Duygu Bal, nefes kesen paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.