Survivor hem şampiyonluğu hem de aşkı getirdi! Survivor çifti nişanlandı: Kimsenin haberi yoktu!







Survivor’da başlayan aşk nişanla taçlandı







Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, 2021 sezonuyla oldukça dikkat çekmişti. Pandemi gölgesinde ekranlara gelen yarışmada Yiğit Poyraz ile İsmail Balaban finale kalmıştı. 6 ay süren mücadelenin galibi İsmail Balaban oldu. Ünlü güreşçi Survivor 2021 şampiyonu olmuştu. İsmail Balaban, yarışmaya katıldığında nişanlıydı. Ancak ailesinden gelen bir telefon sonrasında aniden nişan atma kararı almış ve çıktığında nişanlısından ayrılmıştı. Nişanlısının ailesiyle problem yaşadığı öğrenilirken İsmail Balaban hiç akıllara gelmeyen biriyle birlikte olmaya başladı.Survivor 2021 sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri de İlayda Şeker olmuştu. Sevimli tavırlarıyla izleyicilere kendini sevdirmeyi başaran yarışmacı, yarışmada istenilen performansı gösteremese de hayatının aşkını buldu. Yarışma boyunca aralarında herhangi bir yakınlık olmayan, en azından fark edilmeyen İlayda ve İsmail Balaban çiftinin aşkı, yarışma sonrası çekilen bir fotoğrafla belgelenmişti. Daha sonra sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak aşklarını ilan ettiler.Son olarak ise ünlü çift İlayda Şeker’in Nevşehir’deki baba evinde düzenlenen nişan töreniyle nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.Bir süredir birlikte yaşadıkları öğrenilen çiftin gizlice evlendiği iddia ediliyordu. Ancak önce nişan yüzüklerini taktı şimdi de evlilik hazırlığı yapıyor.Ünlü çiftin nişan haberi sosyal medyada gündeme oturdu. İlayda Şeker ve İsmail Balaban sosyal medya hesaplarından nişan törenlerine ait kareleri yayınlayarak mutluluk pozu verdiler. Öte yandan Survivor’da tanışıp nişanlanan bir diğer çift de Mert Öcal ve Sude Burcu olmuştu.