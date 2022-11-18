MAGAZİN
18 Kasım 2022 - 16:17

Survivor hem şampiyonluğu hem de aşkı getirdi! Survivor çifti nişanlandı: Kimsenin haberi yoktu!

Survivor'da başlayan aşklarını bir adım ileriye taşıyan çift nişanlandı. Ünlü çiftin nişanı sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o kareler.

MAGAZİN
18 Kasım 2022 - 16:17
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Survivor hem şampiyonluğu hem de aşkı getirdi! Survivor çifti nişanlandı: Kimsenin haberi yoktu!


Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, 2021 sezonuyla oldukça dikkat çekmişti. Pandemi gölgesinde ekranlara gelen yarışmada Yiğit Poyraz ile İsmail Balaban finale kalmıştı. 6 ay süren mücadelenin galibi İsmail Balaban oldu. Ünlü güreşçi Survivor 2021 şampiyonu olmuştu.

İsmail Balaban, yarışmaya katıldığında nişanlıydı. Ancak ailesinden gelen bir telefon sonrasında aniden nişan atma kararı almış ve çıktığında nişanlısından ayrılmıştı. Nişanlısının ailesiyle problem yaşadığı öğrenilirken İsmail Balaban hiç akıllara gelmeyen biriyle birlikte olmaya başladı.

Survivor’da başlayan aşk nişanla taçlandı



Survivor 2021 sezonunun en dikkat çeken isimlerinden biri de İlayda Şeker olmuştu. Sevimli tavırlarıyla izleyicilere kendini sevdirmeyi başaran yarışmacı, yarışmada istenilen performansı gösteremese de hayatının aşkını buldu.

Yarışma boyunca aralarında herhangi bir yakınlık olmayan, en azından fark edilmeyen İlayda ve İsmail Balaban çiftinin aşkı, yarışma sonrası çekilen bir fotoğrafla belgelenmişti. Daha sonra sosyal medyada sık sık paylaşım yaparak aşklarını ilan ettiler.

İsmail balaban

Son olarak ise ünlü çift İlayda Şeker’in Nevşehir’deki baba evinde düzenlenen nişan töreniyle nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve eşi Meltem Öztürk taktı.

İsmail balaban

Bir süredir birlikte yaşadıkları öğrenilen çiftin gizlice evlendiği iddia ediliyordu. Ancak önce nişan yüzüklerini taktı şimdi de evlilik hazırlığı yapıyor.

İsmail balaban

Ünlü çiftin nişan haberi sosyal medyada gündeme oturdu. İlayda Şeker ve İsmail Balaban sosyal medya hesaplarından nişan törenlerine ait kareleri yayınlayarak mutluluk pozu verdiler.

Öte yandan Survivor’da tanışıp nişanlanan bir diğer çift de Mert Öcal ve Sude Burcu olmuştu.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Birlikte ifşa görüntüleri yayılmıştı! Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi o isim çıktı! Fotoğraflar hala...
Birlikte ifşa görüntüleri yayılmıştı! Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi o isim çıktı! Fotoğraflar hala...
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Acun Ilıcalı’dan Şok Karar! O isim Survivor 2023 kadrosunda!
Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı mı?
Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın ayrıldı mı?
Sosyal medyada 'öldü' deniliyordu, Çaycı Hüseyin'in dönüşü muhteşem oldu! O diziyle geri dönüyor
Sosyal medyada 'öldü' deniliyordu, Çaycı Hüseyin'in dönüşü muhteşem oldu! O diziyle geri dönüyor
Bu kadarına pes dedirten iddia! Bakın Acun, Ebru Gündeş'i Hadise'ye neden tercih etmiş!
Bu kadarına pes dedirten iddia! Bakın Acun, Ebru Gündeş'i Hadise'ye neden tercih etmiş!
Son Haberler
Ronaldo Manchester United'tan ayrılacak mı, neden istenmiyor?
Ronaldo Manchester United'tan ayrılacak mı, neden istenmiyor?
EYT ile emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT'den emekli olan ne kadar maaş alır, ne kadar olacak?
EYT ile emekli olursam ne kadar maaş alırım? EYT'den emekli olan ne...
İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS (PYBS) bursu sorgulama ekranı
İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS (PYBS) bursu sorgulama...
Birlikte ifşa görüntüleri yayılmıştı! Aslı Bekiroğlu'nun eski sevgilisi o isim çıktı! Fotoğraflar hala...
Birlikte ifşa görüntüleri yayılmıştı! Aslı Bekiroğlu'nun eski...
Hem dava ediliyor hem de kadro dışı kalıyor!
Hem dava ediliyor hem de kadro dışı kalıyor!
Eczaneden ilaç alacaklar dikkat! Bu ilaç için 700 TL fark ödemek zorunda kalabilirsiniz!
Eczaneden ilaç alacaklar dikkat! Bu ilaç için 700 TL fark ödemek zorunda...
Doğa bilimcileri sevindiren haber: 140 yıl sonra ilk defa görüldü
Doğa bilimcileri sevindiren haber: 140 yıl sonra ilk defa görüldü
Polonya Milli Takımı turnuvaya F-16'larla gitti. Görüntü sosyal medyada viral oldu
Polonya Milli Takımı turnuvaya F-16'larla gitti. Görüntü sosyal medyada...
Tehlikeli bir kalp krizini 1 ay önceden anlamanızı sağlayacak 7 belirti
Tehlikeli bir kalp krizini 1 ay önceden anlamanızı sağlayacak 7 belirti
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
Arka Sokaklar dizisi final mi yapıyor?
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş almayacak! Sınırlı sayıda kişi için
O banka duyuru yaptı: Telefonundan giriş yapandan 1 yıl tek kuruş...
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Mimarlar yükselecek sulara karşı su üzerinde bir yaşam hazırlığında
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı?
Çılgın Sayısal Loto kime çıktı? 180 milyonluk büyük ikramiye...
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Kadınları dövdüler ve ateş açtılar
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!
Ebru Şallı’nın eşi Uğur Akkuş’un başı Müge Anlı’yla belada!...